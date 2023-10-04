04 октября 2023

В Тюмени задержали двух школьников, перевозивших в багажнике машины труп

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, пистолет, оружие, кобура, полиция, спецсредства, задержание
Полиция задержала двух школьников, перевозивших труп в багажнике машины Фото:

В Тюмени полиция задержала школьников, перевозивших в багажнике машины труп человека. На теле обнаружены два выстрела в шею. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Тело 54-летнего Михаила обнаружил племянник мужчины — труп лежал на диване в его доме в поселке Московский, в районе шеи виднелись два пулевых отверстия. Племянник сразу сообщил об убийстве в полицию, но прибывшие сотрудники тело не нашли — его уже кто-то увез.Позже на улице Парковой полиция остановила „Ладу Гранту“, в которой находились двое школьников 14 и 16 лет», — сообщает Baza.

По данным соцсетей, один из школьников оказался сыном убитого Михаила. На месте убийства также задержана жена Михаила. Обстоятельства выясняются. Оперативно связаться с пресс-службой СК РФ по Тюменской области не удалось.

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В Тюмени полиция задержала школьников, перевозивших в багажнике машины труп человека. На теле обнаружены два выстрела в шею. Об этом сообщают telegram-каналы. «Тело 54-летнего Михаила обнаружил племянник мужчины — труп лежал на диване в его доме в поселке Московский, в районе шеи виднелись два пулевых отверстия. Племянник сразу сообщил об убийстве в полицию, но прибывшие сотрудники тело не нашли — его уже кто-то увез.Позже на улице Парковой полиция остановила „Ладу Гранту“, в которой находились двое школьников 14 и 16 лет», — сообщает Baza. По данным соцсетей, один из школьников оказался сыном убитого Михаила. На месте убийства также задержана жена Михаила. Обстоятельства выясняются. Оперативно связаться с пресс-службой СК РФ по Тюменской области не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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