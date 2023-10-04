В Тюмени задержали двух школьников, перевозивших в багажнике машины труп

Полиция задержала двух школьников, перевозивших труп в багажнике машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени полиция задержала школьников, перевозивших в багажнике машины труп человека. На теле обнаружены два выстрела в шею. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Тело 54-летнего Михаила обнаружил племянник мужчины — труп лежал на диване в его доме в поселке Московский, в районе шеи виднелись два пулевых отверстия. Племянник сразу сообщил об убийстве в полицию, но прибывшие сотрудники тело не нашли — его уже кто-то увез.Позже на улице Парковой полиция остановила „Ладу Гранту“, в которой находились двое школьников 14 и 16 лет», — сообщает Baza.

По данным соцсетей, один из школьников оказался сыном убитого Михаила. На месте убийства также задержана жена Михаила. Обстоятельства выясняются. Оперативно связаться с пресс-службой СК РФ по Тюменской области не удалось.