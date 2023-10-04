04 октября 2023

Губернатор Шумков встретился с главным оружейником страны. Фото

Губернатор Шумков встретился с оружейником Обносовым
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, шумков вадим
Глава региона Вадим Шумков встретился с оружейником Борисом Обносовым Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел встречу с руководителем крупнейшей корпорации по производству оружия «КТРВ» Борисом Обносовым. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале, назвав Обносовым лучшим оружейником России.

«У нас в гостях Герой России Борис Обносов. Лучший оружейник России. Руководитель «КТРВ» (АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». И просто удивительной судьбы человек!», — написал Шумков. Также на встрече присутствовал сенатор от Курганской области Сергей Муратов, который является зампредседателем комитета по обороне и безопасности СФ РФ.

Борис Обносов является гендиректором Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». По данным сервиса СБИС, предприятие занимается производством оружия и боеприпасов. В частности, холдинг разрабатывает и поставляет различные виды ракет.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с Героем РФ и гендиректором «КТРВ» Борисом Обносовым
Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с Героем РФ и гендиректором «КТРВ» Борисом Обносовым
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел встречу с руководителем крупнейшей корпорации по производству оружия «КТРВ» Борисом Обносовым. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале, назвав Обносовым лучшим оружейником России. «У нас в гостях Герой России Борис Обносов. Лучший оружейник России. Руководитель «КТРВ» (АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». И просто удивительной судьбы человек!», — написал Шумков. Также на встрече присутствовал сенатор от Курганской области Сергей Муратов, который является зампредседателем комитета по обороне и безопасности СФ РФ. Борис Обносов является гендиректором Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». По данным сервиса СБИС, предприятие занимается производством оружия и боеприпасов. В частности, холдинг разрабатывает и поставляет различные виды ракет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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