Губернатор Шумков встретился с оружейником Обносовым

Глава региона Вадим Шумков встретился с оружейником Борисом Обносовым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел встречу с руководителем крупнейшей корпорации по производству оружия «КТРВ» Борисом Обносовым. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале, назвав Обносовым лучшим оружейником России.

«У нас в гостях Герой России Борис Обносов. Лучший оружейник России. Руководитель «КТРВ» (АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». И просто удивительной судьбы человек!», — написал Шумков. Также на встрече присутствовал сенатор от Курганской области Сергей Муратов, который является зампредседателем комитета по обороне и безопасности СФ РФ.

Борис Обносов является гендиректором Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». По данным сервиса СБИС, предприятие занимается производством оружия и боеприпасов. В частности, холдинг разрабатывает и поставляет различные виды ракет.