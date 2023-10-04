В челябинском правительстве объединили три структуры

В Челябинской области объединили три подведомственных минобразования структуры: Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИПКРО), Челябинский институт развития профессионального образования (ЧИРПО) и Челябинский институт развития образования (ЧИРО). Соответствующее распоряжение опубликовано 5 октября на интернет-поратале правовой информации.
«Реорганизовать государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования „Челябинский институт развития образования“ путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования „Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования“ и областного государственного бюджетного учреждения „Челябинский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов“. Установить, что „Челябинский институт развития образования“ является правопреемником прав и обязанностей государственного „Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования“ и „Челябинского центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов“», — говорится в тексте документа.
Руководителем объединенной структуры останется директор ЧИРО Андрей Барабас. Предполагается, что реорганизация повысит управляемость работы трех учреждений, тесно взаимодействующих друг с другом.
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