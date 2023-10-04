04 октября 2023

В челябинском правительстве объединили три структуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вице-губернатор Анатолий Векшин на встрече с редакторами муниципальных газет и главами муниципалитетов. Челябинск, чиновник, портфель
Обьединение позволит оптимизировать работы министерства образования Челябинской области Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

В Челябинской области объединили три подведомственных минобразования структуры: Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИПКРО), Челябинский институт развития профессионального образования (ЧИРПО) и Челябинский институт развития образования (ЧИРО). Соответствующее распоряжение опубликовано 5 октября на интернет-поратале правовой информации.

«Реорганизовать государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования „Челябинский институт развития образования“ путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования „Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования“ и областного государственного бюджетного учреждения „Челябинский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов“. Установить, что „Челябинский институт развития образования“ является правопреемником прав и обязанностей государственного „Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования“ и „Челябинского центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов“», — говорится в тексте документа.

Руководителем объединенной структуры останется директор ЧИРО Андрей Барабас. Предполагается, что реорганизация повысит управляемость работы трех учреждений, тесно взаимодействующих друг с другом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области объединили три подведомственных минобразования структуры: Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИПКРО), Челябинский институт развития профессионального образования (ЧИРПО) и Челябинский институт развития образования (ЧИРО). Соответствующее распоряжение опубликовано 5 октября на интернет-поратале правовой информации. «Реорганизовать государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования „Челябинский институт развития образования“ путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования „Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования“ и областного государственного бюджетного учреждения „Челябинский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов“. Установить, что „Челябинский институт развития образования“ является правопреемником прав и обязанностей государственного „Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования“ и „Челябинского центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов“», — говорится в тексте документа. Руководителем объединенной структуры останется директор ЧИРО Андрей Барабас. Предполагается, что реорганизация повысит управляемость работы трех учреждений, тесно взаимодействующих друг с другом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...