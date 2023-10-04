04 октября 2023

Пермский завод-банкрот хочет получить денег с осужденного экс-директора

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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Заявление будет рассмотрено в арбитражном суде Фото:

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление от конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». С экс-директора предприятия Егора Заворохина требуют более 196 миллионов рублей.

«Согласно заявлению „ЗиД“ в лице конкурсного управляющего Льва Шляпина, в реестр требований кредиторов необходимо включить бывшего директора предприятия Егора Заворохина. Предприятие хочет получить от бывшего руководителя 196,3 млн рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку суда. Обоснованность заявления рассмотрят 23 октября.

Заворохин был осужден за хищение средства завода в 2019 году. Сейчас он находится в пермском СИЗО № 1. Ранее суд признал его несостоятельным, основанием для этого стали долги перед его родственником Сергеем Федорцом, которому он должен 2,7 млн рублей.

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В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление от конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». С экс-директора предприятия Егора Заворохина требуют более 196 миллионов рублей. «Согласно заявлению „ЗиД“ в лице конкурсного управляющего Льва Шляпина, в реестр требований кредиторов необходимо включить бывшего директора предприятия Егора Заворохина. Предприятие хочет получить от бывшего руководителя 196,3 млн рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку суда. Обоснованность заявления рассмотрят 23 октября. Заворохин был осужден за хищение средства завода в 2019 году. Сейчас он находится в пермском СИЗО № 1. Ранее суд признал его несостоятельным, основанием для этого стали долги перед его родственником Сергеем Федорцом, которому он должен 2,7 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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