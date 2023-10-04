Пермский завод-банкрот хочет получить денег с осужденного экс-директора

05 октября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Заявление будет рассмотрено в арбитражном суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление от конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». С экс-директора предприятия Егора Заворохина требуют более 196 миллионов рублей. «Согласно заявлению „ЗиД“ в лице конкурсного управляющего Льва Шляпина, в реестр требований кредиторов необходимо включить бывшего директора предприятия Егора Заворохина. Предприятие хочет получить от бывшего руководителя 196,3 млн рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку суда. Обоснованность заявления рассмотрят 23 октября. Заворохин был осужден за хищение средства завода в 2019 году. Сейчас он находится в пермском СИЗО № 1. Ранее суд признал его несостоятельным, основанием для этого стали долги перед его родственником Сергеем Федорцом, которому он должен 2,7 млн рублей.

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление от конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». С экс-директора предприятия Егора Заворохина требуют более 196 миллионов рублей. «Согласно заявлению „ЗиД“ в лице конкурсного управляющего Льва Шляпина, в реестр требований кредиторов необходимо включить бывшего директора предприятия Егора Заворохина. Предприятие хочет получить от бывшего руководителя 196,3 млн рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку суда. Обоснованность заявления рассмотрят 23 октября. Заворохин был осужден за хищение средства завода в 2019 году. Сейчас он находится в пермском СИЗО № 1. Ранее суд признал его несостоятельным, основанием для этого стали долги перед его родственником Сергеем Федорцом, которому он должен 2,7 млн рублей.