Свердловский экс-полицейский пытался получить деньги за непревличение к ответственности

Экс-высокопоставленному оперативнику из Ирбита грозит шесть лет тюрьмы

05 октября 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Силовик хотел получить от задержанных 750 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший замначальника полиции Ирбита по оперативной работе пытался получить от задержанных 750 тысяч рублей за отказ возбуждать на них уголовное дело. Мужчину ожидает суд — ему грозит шесть лет колонии. По данным областной прокуратуры, в июне—июле 2023 года обвиняемый узнал о проверке, которую инициировали в отношении двух жителей Ирбита. Мужчина сообщил, что их подозревают в «разбое», и чтобы избежать ответственности, нужно заплатить 750 тысяч рублей. При попытке получить деньги полицейского задержали. На него завели уголовное дело за «покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в значительном размере». Накануне начался судебный процесс — ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Бывший замначальника полиции Ирбита по оперативной работе пытался получить от задержанных 750 тысяч рублей за отказ возбуждать на них уголовное дело. Мужчину ожидает суд — ему грозит шесть лет колонии. По данным областной прокуратуры, в июне—июле 2023 года обвиняемый узнал о проверке, которую инициировали в отношении двух жителей Ирбита. Мужчина сообщил, что их подозревают в «разбое», и чтобы избежать ответственности, нужно заплатить 750 тысяч рублей. При попытке получить деньги полицейского задержали. На него завели уголовное дело за «покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в значительном размере». Накануне начался судебный процесс — ему грозит до шести лет тюремного заключения.