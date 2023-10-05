Свердловский экс-полицейский пытался получить деньги за непревличение к ответственности

Экс-высокопоставленному оперативнику из Ирбита грозит шесть лет тюрьмы
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, тюрьма, замок, скамья подсудимых, суд, клетка
Силовик хотел получить от задержанных 750 тысяч рублей Фото:

Бывший замначальника полиции Ирбита по оперативной работе пытался получить от задержанных 750 тысяч рублей за отказ возбуждать на них уголовное дело. Мужчину ожидает суд — ему грозит шесть лет колонии.

По данным областной прокуратуры, в июне—июле 2023 года обвиняемый узнал о проверке, которую инициировали в отношении двух жителей Ирбита. Мужчина сообщил, что их подозревают в «разбое», и чтобы избежать ответственности, нужно заплатить 750 тысяч рублей.

При попытке получить деньги полицейского задержали. На него завели уголовное дело за «покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в значительном размере». Накануне начался судебный процесс — ему грозит до шести лет тюремного заключения.

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Бывший замначальника полиции Ирбита по оперативной работе пытался получить от задержанных 750 тысяч рублей за отказ возбуждать на них уголовное дело. Мужчину ожидает суд — ему грозит шесть лет колонии. По данным областной прокуратуры, в июне—июле 2023 года обвиняемый узнал о проверке, которую инициировали в отношении двух жителей Ирбита. Мужчина сообщил, что их подозревают в «разбое», и чтобы избежать ответственности, нужно заплатить 750 тысяч рублей. При попытке получить деньги полицейского задержали. На него завели уголовное дело за «покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в значительном размере». Накануне начался судебный процесс — ему грозит до шести лет тюремного заключения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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