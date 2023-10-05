Свердловский экс-полицейский пытался получить деньги за непревличение к ответственности

Бывший замначальника полиции Ирбита по оперативной работе пытался получить от задержанных 750 тысяч рублей за отказ возбуждать на них уголовное дело. Мужчину ожидает суд — ему грозит шесть лет колонии.
По данным областной прокуратуры, в июне—июле 2023 года обвиняемый узнал о проверке, которую инициировали в отношении двух жителей Ирбита. Мужчина сообщил, что их подозревают в «разбое», и чтобы избежать ответственности, нужно заплатить 750 тысяч рублей.
При попытке получить деньги полицейского задержали. На него завели уголовное дело за «покушение на мошенничество, с использованием своего служебного положения, в значительном размере». Накануне начался судебный процесс — ему грозит до шести лет тюремного заключения.
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