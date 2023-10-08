В Госдуме предложили вернуть индексацию выплат для части работающих пенсионеров

09 октября 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

1 января 2016 года была отменена индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В России следует вернуть индексацию пенсий для пенсионеров, работающих в образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, в системе социального обслуживания. С такой инициативой выступают депутаты Госдумы от партии ЛДПР, составившие соответствующий законопроект, который есть в распоряжении URA.RU. «Проектируемые положения направлены на восстановление с 1 января 2024 года выплаты страховой пенсии пенсионерам, работающим в указанных сферах, в полном размере исходя из актуальных на указанную дату размеров стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных с учетом всех произведенных, начиная с 2016 года, индексаций», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В документе говорится, что в России с 1 января 2016 года была отменена индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам. «Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров, которые в силу низкого размера получаемой страховой пенсии, вынуждены работать для поддержания приемлемого уровня жизни. Как правило, уровень заработной платы таких пенсионеров также невысок. В первую очередь это касается пенсионеров, работающих в бюджетной сфере: образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, в системе социального обслуживания», — отметили парламентарии. Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в беседе с URA.RU подчеркнул, что данная инициатива позволит решить кадровые вопросы. «До этого мы предложили индексировать выплаты пенсионерам-инвалидам. Теперь предлагаем пенсионерам, которые работают в бюджетной сфере: здравоохранение, образование, социальное обслуживание. Это те государственные учреждения, где работает очень много пенсионеров и там кадровый голод. А молодежь, к сожалению, не горит желанием там работать. Мы считаем, что, простимулировав лиц пенсионного возраста таким образом, это восстановит социальную справедливость и частично решит кадровые вопросы. Мы выступаем за возврат индексации пенсий всем работающим пенсионерам, но сейчас действуем постепенно, и законопроект касается именно упомянутых категорий», — заявил политик. Ранее стало известно, что неработающим пенсионерам поднимут пенсии на 7,5% в 2024 году. Соответствующий законопроект был одобрен и поддержан на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России следует вернуть индексацию пенсий для пенсионеров, работающих в образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, в системе социального обслуживания. С такой инициативой выступают депутаты Госдумы от партии ЛДПР, составившие соответствующий законопроект, который есть в распоряжении URA.RU. «Проектируемые положения направлены на восстановление с 1 января 2024 года выплаты страховой пенсии пенсионерам, работающим в указанных сферах, в полном размере исходя из актуальных на указанную дату размеров стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных с учетом всех произведенных, начиная с 2016 года, индексаций», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В документе говорится, что в России с 1 января 2016 года была отменена индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам. «Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров, которые в силу низкого размера получаемой страховой пенсии, вынуждены работать для поддержания приемлемого уровня жизни. Как правило, уровень заработной платы таких пенсионеров также невысок. В первую очередь это касается пенсионеров, работающих в бюджетной сфере: образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, в системе социального обслуживания», — отметили парламентарии. Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в беседе с URA.RU подчеркнул, что данная инициатива позволит решить кадровые вопросы. «До этого мы предложили индексировать выплаты пенсионерам-инвалидам. Теперь предлагаем пенсионерам, которые работают в бюджетной сфере: здравоохранение, образование, социальное обслуживание. Это те государственные учреждения, где работает очень много пенсионеров и там кадровый голод. А молодежь, к сожалению, не горит желанием там работать. Мы считаем, что, простимулировав лиц пенсионного возраста таким образом, это восстановит социальную справедливость и частично решит кадровые вопросы. Мы выступаем за возврат индексации пенсий всем работающим пенсионерам, но сейчас действуем постепенно, и законопроект касается именно упомянутых категорий», — заявил политик. Ранее стало известно, что неработающим пенсионерам поднимут пенсии на 7,5% в 2024 году. Соответствующий законопроект был одобрен и поддержан на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.