В мэрии Перми отказались от 200 ставок в штате

Количество пермских чиновников сокращается
В администрации Перми сокращено 200 вакантных ставок. Их количество может быть увеличено до 500.
«На данный момент сокращено уже 200 ставок», — пишет «Коммерсант-Прикамье. Сокращения идут не только в мэрии, но и в районных администрациях» со ссылкой на источника в мэрии. До конца года количество ставок может увеличиться до 500.
В пресс-службе администрации изданию подтвердили, что запущен процесс оптимизации штатной численности. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ставил перед градоначальником Эдуардом Сосниным задачу уменьшить количество чиновников.
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