В мэрии Перми отказались от 200 ставок в штате

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Виды города. Пермь, пермская городская дума, администрация города
Количество пермских чиновников сокращается Фото:

В администрации Перми сокращено 200 вакантных ставок. Их количество может быть увеличено до 500.

«На данный момент сокращено уже 200 ставок», — пишет «Коммерсант-Прикамье. Сокращения идут не только в мэрии, но и в районных администрациях» со ссылкой на источника в мэрии. До конца года количество ставок может увеличиться до 500.

В пресс-службе администрации изданию подтвердили, что запущен процесс оптимизации штатной численности. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ставил перед градоначальником Эдуардом Сосниным задачу уменьшить количество чиновников.

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В администрации Перми сокращено 200 вакантных ставок. Их количество может быть увеличено до 500. «На данный момент сокращено уже 200 ставок», — пишет «Коммерсант-Прикамье. Сокращения идут не только в мэрии, но и в районных администрациях» со ссылкой на источника в мэрии. До конца года количество ставок может увеличиться до 500. В пресс-службе администрации изданию подтвердили, что запущен процесс оптимизации штатной численности. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ставил перед градоначальником Эдуардом Сосниным задачу уменьшить количество чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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