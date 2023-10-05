В мэрии Перми отказались от 200 ставок в штате

Количество пермских чиновников сокращается Фото: Анна Майорова © URA.RU

В администрации Перми сокращено 200 вакантных ставок. Их количество может быть увеличено до 500.

«На данный момент сокращено уже 200 ставок», — пишет «Коммерсант-Прикамье. Сокращения идут не только в мэрии, но и в районных администрациях» со ссылкой на источника в мэрии. До конца года количество ставок может увеличиться до 500.

В пресс-службе администрации изданию подтвердили, что запущен процесс оптимизации штатной численности. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ставил перед градоначальником Эдуардом Сосниным задачу уменьшить количество чиновников.