04 октября 2023

Суд отказался арестовывать врача-мигранта из ХМАО, обвиненного в домогательствах

Суд отказался арестовывать офтальмолога из ХМАО, обвиненного в домогательствах
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы соцзащиты, Людмилы Яшиной. Курган, судебное заседание, судья, суд
Суду не хватило оснований для ареста Фото:

Суд отказался заключать под стражу врача-офтальмолога из частной клиники Сургута, которого две несовершеннолетние пациентки обвинили в домогательствах. Об этом URA.RU сообщил источник из городских силовых структур.

«Суд не усмотрел в действиях врача нарушение закона. Офтальмолог не отрицает, что приглашал прогуляться одну из них. Доказательств, что он домогался девушек, нет. В стране он находится законно. Поэтому и было вынесено решение об отказе», — сообщил собеседник.

В суде журналисту агентства сообщили, что заседание было закрытым и подробности озвучивать отказались. В следственном управлении СК РФ по ХМАО также не стали раскрывать детали разбирательства. «Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи по приказу главы СКР Александра Бастрыкина завели уголовное дело против врача, замешанного в секс-скандале в Сургуте. Медработника подозревают в домогательствах к несовершеннолетним пациенткам.

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Суд отказался заключать под стражу врача-офтальмолога из частной клиники Сургута, которого две несовершеннолетние пациентки обвинили в домогательствах. Об этом URA.RU сообщил источник из городских силовых структур. «Суд не усмотрел в действиях врача нарушение закона. Офтальмолог не отрицает, что приглашал прогуляться одну из них. Доказательств, что он домогался девушек, нет. В стране он находится законно. Поэтому и было вынесено решение об отказе», — сообщил собеседник. В суде журналисту агентства сообщили, что заседание было закрытым и подробности озвучивать отказались. В следственном управлении СК РФ по ХМАО также не стали раскрывать детали разбирательства. «Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что следователи по приказу главы СКР Александра Бастрыкина завели уголовное дело против врача, замешанного в секс-скандале в Сургуте. Медработника подозревают в домогательствах к несовершеннолетним пациенткам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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