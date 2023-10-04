Суд отказался арестовывать врача-мигранта из ХМАО, обвиненного в домогательствах

Суд отказался арестовывать офтальмолога из ХМАО, обвиненного в домогательствах

Суду не хватило оснований для ареста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд отказался заключать под стражу врача-офтальмолога из частной клиники Сургута, которого две несовершеннолетние пациентки обвинили в домогательствах. Об этом URA.RU сообщил источник из городских силовых структур.

«Суд не усмотрел в действиях врача нарушение закона. Офтальмолог не отрицает, что приглашал прогуляться одну из них. Доказательств, что он домогался девушек, нет. В стране он находится законно. Поэтому и было вынесено решение об отказе», — сообщил собеседник.

В суде журналисту агентства сообщили, что заседание было закрытым и подробности озвучивать отказались. В следственном управлении СК РФ по ХМАО также не стали раскрывать детали разбирательства. «Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи по приказу главы СКР Александра Бастрыкина завели уголовное дело против врача, замешанного в секс-скандале в Сургуте. Медработника подозревают в домогательствах к несовершеннолетним пациенткам.