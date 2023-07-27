27 июля 2023

Следователи по приказу Бастрыкина завели дело на врача, замешанного в секс-скандале в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, наручники, задержание
Врач задержан силовиками Фото:

Против врача медицинского центра «Наджа» в Сургуте (ХМАО) заведено уголовное дело по обвинению в домогательстве к несовершеннолетним пациенткам. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи сургутского отдела СКР возбудили уголовное дело и задержали врача частной клиники „Наджа“, который подозревается в домогательствах к двум несовершеннолетним пациенткам. Меру пресечению должен будет избрать городской суд», — сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО подтвердили, что в отношении врача-офтальмолога возбуждено и расследуется уголовное дело. «По уголовному делу проводятся следственные действия», — сообщили в региональном СУ СК.

Ранее URA.RU писало о том, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента. 17-летняя пациентка частной клиники «Наджа» пожаловалась на непристойное поведение врача-офтальмолога.

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Против врача медицинского центра «Наджа» в Сургуте (ХМАО) заведено уголовное дело по обвинению в домогательстве к несовершеннолетним пациенткам. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Следователи сургутского отдела СКР возбудили уголовное дело и задержали врача частной клиники „Наджа“, который подозревается в домогательствах к двум несовершеннолетним пациенткам. Меру пресечению должен будет избрать городской суд», — сообщил источник в правоохранительных органах. В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО подтвердили, что в отношении врача-офтальмолога возбуждено и расследуется уголовное дело. «По уголовному делу проводятся следственные действия», — сообщили в региональном СУ СК. Ранее URA.RU писало о том, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента. 17-летняя пациентка частной клиники «Наджа» пожаловалась на непристойное поведение врача-офтальмолога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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