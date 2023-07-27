Следователи по приказу Бастрыкина завели дело на врача, замешанного в секс-скандале в ХМАО

Врач задержан силовиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Против врача медицинского центра «Наджа» в Сургуте (ХМАО) заведено уголовное дело по обвинению в домогательстве к несовершеннолетним пациенткам. Об этом агентству URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи сургутского отдела СКР возбудили уголовное дело и задержали врача частной клиники „Наджа“, который подозревается в домогательствах к двум несовершеннолетним пациенткам. Меру пресечению должен будет избрать городской суд», — сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО подтвердили, что в отношении врача-офтальмолога возбуждено и расследуется уголовное дело. «По уголовному делу проводятся следственные действия», — сообщили в региональном СУ СК.

Ранее URA.RU писало о том, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента. 17-летняя пациентка частной клиники «Наджа» пожаловалась на непристойное поведение врача-офтальмолога.