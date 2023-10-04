В Тюмени определили самые рискованные сферы бизнеса

Бизнесом с самым высоким риском банкротства арбитражные управляющие считают строительство и торговлю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские налоговики удивили бизнес-среду Тюмени волной банкротных исков. За последнюю неделю картотеку арбитражных дел пополнили больше 160 претензий от фискалов в адрес компаний, имеющих долги по налогам. Среди этих компаний — строительные. сервисные, есть и пищепром, и фермерское хозяйство.

«Ситуация такова, что доля банкротств средних и малых предприятий Тюменской области, не столь высока. Львиная доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых возбуждаются дела о банкротстве, отвечают критериям микропредприятий: среднесписочная численность до 15 человек и выручка или балансовая стоимость активов до 120 млн рублей» — сообщили URA.RU в союзе арбитражных управляющих «Солидарность».

URA.RU проанализировало список должников, задало вопросы сообществу арбитражных управляющих и специалистам по продаже бизнеса компании «Бизнес Маркет». На основании этой информации агентство вывело список самых рисковых сфер бизнеса в Тюменской области.

Строительство

Эта сфера бизнеса сегодня имеет самые высокие риски. Продажи компаний, занимающихся возведением зданий, капитальными ремонтами и проектированием — обычное дело независимо от времени года, пояснили URA.RU в «Бизнес Маркете». Около трети списка компаний, к которым у налоговиков есть претензии, занимают именно такие фирмы. Из рисков в этой сфере выделяют нестабильные цены на стройматериалы. высокую конкуренцию и серьезный государственный контроль.

Торговля

Арбитражные управляющие разделяют эту сферу на две. Торговля продовольственными товарами сталкивается с высокой конкуренцией со стороны федерального ретейла и высокими закупочными ценами — для более крупных торговых сетей эти цены ощутимо ниже, а вот малому бизнесу порой приносят только убытки.

Непродовольственная торговля сейчас все чаще уходит в маркетплейсы. Физические магазины страдают от высокой цены аредны, растущих тарифов ЖКХ и, как следствие, низкой рентабельности.

Фермерское хозяйство

Неожиданно одна из двух самых важных сфер бизнеса Тюмени попала в список самых рискованных. Эта ситуация началась в 2023 году, к сентябрю доля фермерских хозяйств среди банкротящихся компаний приблизилась к 10%. Основные риски здесь — слабая господдержка, нехватка современного оборудования и строжайший государсвтенный контроль.

Картина по рискованным сферам бизнеса еще может поменяться. Однако арбитражные управляющие предполагают, что скорее список пополнят новые сферы, чем какой-то бизнес выйдет из зоны риска. Именно так произошло с фермерским хозяйством.