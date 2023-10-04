Путин наградил спикера заксобрания ЯНАО медалью

Сергей Ямкин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о его награждении подписал 3 октября президент РФ Владимир Путин.
«За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Сергея Мироновича Ямкина — председателя Законодательного собрания ЯНАО», — сообщается в документе. Указ, подписанный Путиным, опубликован на портале правовой информации 5 октября.
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