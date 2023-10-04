04 октября 2023

Путин наградил спикера заксобрания ЯНАО медалью

Спикер заксобрания ЯНАО Ямкин получил медаль «За заслуги перед Отечеством»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, ямкин сергей
Сергей Ямкин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Фото:

Председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о его награждении подписал 3 октября президент РФ Владимир Путин.

«За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Сергея Мироновича Ямкина — председателя Законодательного собрания ЯНАО», — сообщается в документе. Указ, подписанный Путиным, опубликован на портале правовой информации 5 октября.

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Председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о его награждении подписал 3 октября президент РФ Владимир Путин. «За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Сергея Мироновича Ямкина — председателя Законодательного собрания ЯНАО», — сообщается в документе. Указ, подписанный Путиным, опубликован на портале правовой информации 5 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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