Медведев получил новую должность от Путина

Медведева назначили главой комиссии по борьбе с угрозами биобезопасности

05 октября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Функции комиссии, где Медведев находился ранее, переданы другой структуре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза Дмитрий Медведев получил новую должность — глава комиссии Совбеза по борьбе с угрозами биологической безопасности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Указ упразднила комиссия по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Ее возглавлял Дмитрий Медведев. Функции данной комиссии переданы новой структуре. В состав комиссии по борьбе с угрозами биобезопасности войдут главы Минздрава, Минприроды, МВД, Минобрнауки, президент Российской академии наук и другие. Функции комиссии по борьбе с угрозами биобезопасности будут состоять в научных исследованиях в сфере развития биотехнологий, разработке мер по предупреждению и устранению биологических угроз. А также в оценке угроз биологической безопасности и противодействии политике других государств, которая будет угрожать национальным интересам России. Ранее сообщалось, что Владимир Путин присвоил двум жителям Челябинска высокие звания — «Заслуженный работник транспорта». «За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу», говорится в тексте указа.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев получил новую должность — глава комиссии Совбеза по борьбе с угрозами биологической безопасности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Указ упразднила комиссия по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Ее возглавлял Дмитрий Медведев. Функции данной комиссии переданы новой структуре. В состав комиссии по борьбе с угрозами биобезопасности войдут главы Минздрава, Минприроды, МВД, Минобрнауки, президент Российской академии наук и другие. Функции комиссии по борьбе с угрозами биобезопасности будут состоять в научных исследованиях в сфере развития биотехнологий, разработке мер по предупреждению и устранению биологических угроз. А также в оценке угроз биологической безопасности и противодействии политике других государств, которая будет угрожать национальным интересам России. Ранее сообщалось, что Владимир Путин присвоил двум жителям Челябинска высокие звания — «Заслуженный работник транспорта». «За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу», говорится в тексте указа.