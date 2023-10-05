Путин присвоил высокое звание двум челябинцам

Президент Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный работник транспорта» двум челябинцам. Это следует из опубликованного указа президента.
«За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта“ Ганиевой Гузалии Бизяновне, приемосдатчику груза и багажа железнодорожной станции Тракторстрой, и Ярышеву Алмазу Фарважовичу, машинисту электровоза локомотивного депо Златоуст», — говорится в тексте документа.
Звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» является государственной наградой страны. Оно присваивается за заслуги в работе профессионалам, работающим на транспорте 15 и более лет.
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