Путин присвоил высокое звание двум челябинцам

05 октября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Звание «Заслуженного работника транспорта» получили два железнодорожника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный работник транспорта» двум челябинцам. Это следует из опубликованного указа президента. «За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта“ Ганиевой Гузалии Бизяновне, приемосдатчику груза и багажа железнодорожной станции Тракторстрой, и Ярышеву Алмазу Фарважовичу, машинисту электровоза локомотивного депо Златоуст», — говорится в тексте документа. Звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» является государственной наградой страны. Оно присваивается за заслуги в работе профессионалам, работающим на транспорте 15 и более лет.

Президент Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный работник транспорта» двум челябинцам. Это следует из опубликованного указа президента. «За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта“ Ганиевой Гузалии Бизяновне, приемосдатчику груза и багажа железнодорожной станции Тракторстрой, и Ярышеву Алмазу Фарважовичу, машинисту электровоза локомотивного депо Златоуст», — говорится в тексте документа. Звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» является государственной наградой страны. Оно присваивается за заслуги в работе профессионалам, работающим на транспорте 15 и более лет.