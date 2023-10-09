Свердловский мэр жестко ответил своим критикам

Глава Богдановича недоволен необоснованными обвинениями в свой адрес

09 октября 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Олег Нейфельд считает, что «диванные критики» ничего не делают для развития города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Богдановича (Свердловская область) Олег Нейфельд жестко раскритиковал людей, которые «необоснованно ругают» работу местной власти. Поводом стали многочисленные негативные комментарии в соцсетях в его адрес. Отвечая на них, мэр заявляет, что вместе со своей командой делает все возможное, чтобы «вдохнуть новую жизнь в депрессивную территорию». «У меня буквально крик души: любое положительное начинание, касающееся развития Богдановича, к сожалению, сразу поливается в соцсетях морем помоев. Причем их льют люди, которые ничего не предлагают взамен нашей программы. Обычно в такой ситуации приходит на ум известная фраза „отвергая — предлагай“, но хейтеры ведь не предлагают ничего: просто постоянно пишут гадкие вещи про город, переходя на личности, на семью. А мы с коллегами в рамках бюджета и полномочий реально пытаемся улучшить город», — сказал Нейфельд корреспонденту URA.RU. Он говорит, что негатив появляется «буквально под всеми постами» в соцсети «Вконтакте». При этом закрывать возможность оставлять комментарии Олег Нейфельд не намерен: он заявляет, что открыт для сотрудничества с «по-настоящему неравнодушными горожанами».

Глава Богдановича (Свердловская область) Олег Нейфельд жестко раскритиковал людей, которые «необоснованно ругают» работу местной власти. Поводом стали многочисленные негативные комментарии в соцсетях в его адрес. Отвечая на них, мэр заявляет, что вместе со своей командой делает все возможное, чтобы «вдохнуть новую жизнь в депрессивную территорию». «У меня буквально крик души: любое положительное начинание, касающееся развития Богдановича, к сожалению, сразу поливается в соцсетях морем помоев. Причем их льют люди, которые ничего не предлагают взамен нашей программы. Обычно в такой ситуации приходит на ум известная фраза „отвергая — предлагай“, но хейтеры ведь не предлагают ничего: просто постоянно пишут гадкие вещи про город, переходя на личности, на семью. А мы с коллегами в рамках бюджета и полномочий реально пытаемся улучшить город», — сказал Нейфельд корреспонденту URA.RU. Он говорит, что негатив появляется «буквально под всеми постами» в соцсети «Вконтакте». При этом закрывать возможность оставлять комментарии Олег Нейфельд не намерен: он заявляет, что открыт для сотрудничества с «по-настоящему неравнодушными горожанами».