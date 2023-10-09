Свердловский мэр жестко ответил своим критикам

Глава Богдановича недоволен необоснованными обвинениями в свой адрес
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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Богданович. Свердловская область, нейфельд олег
Олег Нейфельд считает, что «диванные критики» ничего не делают для развития города Фото:

Глава Богдановича (Свердловская область) Олег Нейфельд жестко раскритиковал людей, которые «необоснованно ругают» работу местной власти. Поводом стали многочисленные негативные комментарии в соцсетях в его адрес. Отвечая на них, мэр заявляет, что вместе со своей командой делает все возможное, чтобы «вдохнуть новую жизнь в депрессивную территорию».

«У меня буквально крик души: любое положительное начинание, касающееся развития Богдановича, к сожалению, сразу поливается в соцсетях морем помоев. Причем их льют люди, которые ничего не предлагают взамен нашей программы. Обычно в такой ситуации приходит на ум известная фраза „отвергая — предлагай“, но хейтеры ведь не предлагают ничего: просто постоянно пишут гадкие вещи про город, переходя на личности, на семью. А мы с коллегами в рамках бюджета и полномочий реально пытаемся улучшить город», — сказал Нейфельд корреспонденту URA.RU.

Он говорит, что негатив появляется «буквально под всеми постами» в соцсети «Вконтакте». При этом закрывать возможность оставлять комментарии Олег Нейфельд не намерен: он заявляет, что открыт для сотрудничества с «по-настоящему неравнодушными горожанами».

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Глава Богдановича (Свердловская область) Олег Нейфельд жестко раскритиковал людей, которые «необоснованно ругают» работу местной власти. Поводом стали многочисленные негативные комментарии в соцсетях в его адрес. Отвечая на них, мэр заявляет, что вместе со своей командой делает все возможное, чтобы «вдохнуть новую жизнь в депрессивную территорию». «У меня буквально крик души: любое положительное начинание, касающееся развития Богдановича, к сожалению, сразу поливается в соцсетях морем помоев. Причем их льют люди, которые ничего не предлагают взамен нашей программы. Обычно в такой ситуации приходит на ум известная фраза „отвергая — предлагай“, но хейтеры ведь не предлагают ничего: просто постоянно пишут гадкие вещи про город, переходя на личности, на семью. А мы с коллегами в рамках бюджета и полномочий реально пытаемся улучшить город», — сказал Нейфельд корреспонденту URA.RU. Он говорит, что негатив появляется «буквально под всеми постами» в соцсети «Вконтакте». При этом закрывать возможность оставлять комментарии Олег Нейфельд не намерен: он заявляет, что открыт для сотрудничества с «по-настоящему неравнодушными горожанами».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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