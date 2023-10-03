Свердловский мэр захотел построить «детскую столицу Урала»

Мэр Олег Нейфельд разработал план по трансформации Богдановича Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Богдановича (Свердловская область) Олег Нейфельд разработал план по трансформации города в место, где будет комфортно жить детям и молодежи. Мэр считает, что проект поможет в борьбе с оттоком населения в более крупные города, включая Екатеринбург.

В Екатеринбурге 3 октября в рамках форума 100+ Technobuild прошла сессия «Большие задачи малых городов», которую курировал региональный минстрой. На ней представители свердловских муниципалитетов обсуждали различные вопросы, в числе которых — сохранение население через создание благоприятной среды для жизни.

Во время сессии Нейфельд представил программу «Город для детей — инвестиции в будущее» и описал ее, как проект создания так называемой «детской столицы Урала». В частности, он предлагает развивать системы здравоохранения и образования, а также улучшать городскую среду.

«Мы должны создать среду, в которой будет приятно воспитывать детей и комфортно проживать. Для этого и создали проект „детской столицы“. В рамках этого обозначили программ проекта: здоровье, образование, развитие и досуг, городская среда. Так мы сможем сохранить человеческий капитал», — сказал Нейфельд. Его слова передает корреспондент URA.RU.

По словам Нейфельда, проект поддерживают губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина. При этом источники финансирования пока не определены. Предполагается, что если проект удастся реализовать, то в Богдановиче улучшится социально — экономическая ситуация, а также сохранится население.