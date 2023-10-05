В Курганской области в ДТП погиб водитель большегруза. Фото

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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , большегруз, фура, груз, фура на трассе, грузовые машины
Смертельное ДТП с фурами произошло в Шадринском округе (архивное фото) Фото:

В Шадринском округе (Курганская область) в ночном ДТП с двумя большегрузами погиб 70-летний водитель МАЗа. Информация об этом размещена в группе УГИБДД УМВД России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Ночью на 20-м километре автодороги Шадринск-Миасское водитель допустил наезд на стоящий на проезжей части в попутном направлении грузовой автомобиль с полуприцепом. Большегруз находился на дороге без включенных габаритных огней и знака аварийной остановки, а его водитель 1965 года рождения осуществлял ремонт автомобиля. От удара МАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault с полуприцепом, который съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель МАЗа от полученных травм скончался на месте», — сообщили в ведомстве. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию в темное время суток, а также быть максимально внимательными и не оставлять транспорт на проезжей части или обочине. Также автоинспекторы напоминают о необходимости включать габаритные огни или аварийный знак в случае вынужденных остановок на трассе.

В Курганской области столкнулись два большегруза, один водитель погиб на месте ДТП
В Курганской области столкнулись два большегруза, один водитель погиб на месте ДТП
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В Шадринском округе (Курганская область) в ночном ДТП с двумя большегрузами погиб 70-летний водитель МАЗа. Информация об этом размещена в группе УГИБДД УМВД России по Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Ночью на 20-м километре автодороги Шадринск-Миасское водитель допустил наезд на стоящий на проезжей части в попутном направлении грузовой автомобиль с полуприцепом. Большегруз находился на дороге без включенных габаритных огней и знака аварийной остановки, а его водитель 1965 года рождения осуществлял ремонт автомобиля. От удара МАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault с полуприцепом, который съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель МАЗа от полученных травм скончался на месте», — сообщили в ведомстве. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию в темное время суток, а также быть максимально внимательными и не оставлять транспорт на проезжей части или обочине. Также автоинспекторы напоминают о необходимости включать габаритные огни или аварийный знак в случае вынужденных остановок на трассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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