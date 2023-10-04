Депутат Госдумы от ХМАО Завальный дал прогноз о ситуации с ценами на топливо

Депутат Госдумы Завальный: на рынке топлива наметилась тенденция к стабилизации

05 октября 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Павел Завальный отметил тенденцию к стабилизации цен на бензин и дизельное топливо Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный отметил тенденцию к стабилизации цен на бензин и дизель. В личном telegram-канале он подчеркнул, что биржевые и оптовые цены на топливо снизились, а на АЗС зафиксирован минимальный рост — от 0,1 до 0,2%, что ниже ожидаемого уровня инфляции. «Первое и главное: меры, принятые Правительством, работают. <…> Что касается цен, здесь также положительный тренд. Биржевые цены снизились к уровню 21 сентября 2023 г. по АИ −92 на 10,8%, по АИ-95 — на 13,65%, по дизелю — на 23,53%. При этом по дизтопливу снижение биржевых цен к началу года составило 19,3%. По средним оптовым ценам снижение к уровню 21 сентября 2023 года составило по бензинам 3%, по дизелю — 6%. Цены на АЗС продемонстрировали минимальный — 0,1-0,2% рост, при этом общий рост цен для конечного потребителя с начала года — ниже ожидаемой инфляции: по АИ −92 — 5,5%, по АИ-95 — 6%, по дизелю — 5,5%», — подчеркнул Завальный. Депутат также отметил тенденцию к росту запасов топлива. «По данным на 30 сентября по бензинам показатель составил 1927 тыс. т., рост — 1,2%; по дизелю — 3110 тыс. т., рост — 8,8%», — уточнил парламентарий. Он сообщил, что по средним оптовым ценам снижение к уровню 21 сентября 2023 года составило по бензинам 3%, по дизелю — 6%. «Есть определенная инерция в снижении средних оптовых цен, связанная с остатками на складах топлива, закупленного по высоким ценам, и сложностями логистики. При нормативе сроков поставки топлива с НПЗ 12 дней, в реальности сроки по некоторым регионам составляют до 15-25 дней. Одна из причин — недостаток подвижного состава, по этому вопросу в Правительстве будет запланировано отдельное совещание», — добавил Завальный. Кроме того, депутат перечислил необходимые меры долгосрочного регулирования внутреннего рынка. Их обсудили на заседании правительства РФ. «Среди них: запрет поставок на экспорт топлива, закупленного на бирже, пресечение спекуляций в биржевой торговле, таких как перепродажа ранее купленных объемов, директивное увеличение доли топлива, продаваемого на бирже, возврат демпфера к первоначальным показателям и другие. Эти меры должны быть приняты оперативно — с тем, чтобы избежать затоваривания внутреннего рынка топлива и ухудшения экономики работы НПЗ и независимых поставщиков», — заметил Завальный. Ранее URA.RU писало о письме ФАС всем нефтяным компаниям. Служба потребовала снизить цены на топливо с учетом понижения оптовых цен на нефтепродукты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный отметил тенденцию к стабилизации цен на бензин и дизель. В личном telegram-канале он подчеркнул, что биржевые и оптовые цены на топливо снизились, а на АЗС зафиксирован минимальный рост — от 0,1 до 0,2%, что ниже ожидаемого уровня инфляции. «Первое и главное: меры, принятые Правительством, работают. <…> Что касается цен, здесь также положительный тренд. Биржевые цены снизились к уровню 21 сентября 2023 г. по АИ −92 на 10,8%, по АИ-95 — на 13,65%, по дизелю — на 23,53%. При этом по дизтопливу снижение биржевых цен к началу года составило 19,3%. По средним оптовым ценам снижение к уровню 21 сентября 2023 года составило по бензинам 3%, по дизелю — 6%. Цены на АЗС продемонстрировали минимальный — 0,1-0,2% рост, при этом общий рост цен для конечного потребителя с начала года — ниже ожидаемой инфляции: по АИ −92 — 5,5%, по АИ-95 — 6%, по дизелю — 5,5%», — подчеркнул Завальный. Депутат также отметил тенденцию к росту запасов топлива. «По данным на 30 сентября по бензинам показатель составил 1927 тыс. т., рост — 1,2%; по дизелю — 3110 тыс. т., рост — 8,8%», — уточнил парламентарий. Он сообщил, что по средним оптовым ценам снижение к уровню 21 сентября 2023 года составило по бензинам 3%, по дизелю — 6%. «Есть определенная инерция в снижении средних оптовых цен, связанная с остатками на складах топлива, закупленного по высоким ценам, и сложностями логистики. При нормативе сроков поставки топлива с НПЗ 12 дней, в реальности сроки по некоторым регионам составляют до 15-25 дней. Одна из причин — недостаток подвижного состава, по этому вопросу в Правительстве будет запланировано отдельное совещание», — добавил Завальный. Кроме того, депутат перечислил необходимые меры долгосрочного регулирования внутреннего рынка. Их обсудили на заседании правительства РФ. «Среди них: запрет поставок на экспорт топлива, закупленного на бирже, пресечение спекуляций в биржевой торговле, таких как перепродажа ранее купленных объемов, директивное увеличение доли топлива, продаваемого на бирже, возврат демпфера к первоначальным показателям и другие. Эти меры должны быть приняты оперативно — с тем, чтобы избежать затоваривания внутреннего рынка топлива и ухудшения экономики работы НПЗ и независимых поставщиков», — заметил Завальный. Ранее URA.RU писало о письме ФАС всем нефтяным компаниям. Служба потребовала снизить цены на топливо с учетом понижения оптовых цен на нефтепродукты.