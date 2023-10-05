ФАС заставит нефтяные компании и частные АЗС снизить цены на топливо

05 октября 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

ФАС проводит проверку по поводу цен на топливо в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письмо всем нефтяным компаниям с требованием снизить цены на топливо с учетом понижения оптовых цен на нефтепродукты. Об этом рассказали в федеральной службе. «Направлено письмо всем вертикально-интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты», — говорится на официальном сайте ФАС. Там добавили, что в рамках контрольно-надзорных мероприятий, проводятся проверки в мелкооптовом сегменте нефтепродуктов. Также анализируется процесс формирования цен от закупки на нефтеперерабатывающих заводах до реализации для потребителей. По итогам первоначального анализа было возбуждено шесть дел в пяти различных регионах. В случае непринятия соответствующих мер со стороны компаний, ФАС будет рассматривать это как нарушение антимонопольного законодательства, заключили в федеральной службе. Российские власти заметили, что оптовые цены на нефтепродукты снизились почти во всех регионах России. В то же время, вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что российские компании не соблюдают установленные рыночные цены на нефть.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письмо всем нефтяным компаниям с требованием снизить цены на топливо с учетом понижения оптовых цен на нефтепродукты. Об этом рассказали в федеральной службе. «Направлено письмо всем вертикально-интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты», — говорится на официальном сайте ФАС. Там добавили, что в рамках контрольно-надзорных мероприятий, проводятся проверки в мелкооптовом сегменте нефтепродуктов. Также анализируется процесс формирования цен от закупки на нефтеперерабатывающих заводах до реализации для потребителей. По итогам первоначального анализа было возбуждено шесть дел в пяти различных регионах. В случае непринятия соответствующих мер со стороны компаний, ФАС будет рассматривать это как нарушение антимонопольного законодательства, заключили в федеральной службе. Российские власти заметили, что оптовые цены на нефтепродукты снизились почти во всех регионах России. В то же время, вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что российские компании не соблюдают установленные рыночные цены на нефть.