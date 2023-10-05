ФАС заставит нефтяные компании и частные АЗС снизить цены на топливо

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ФАС проводит проверку по поводу цен на топливо в России Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письмо всем нефтяным компаниям с требованием снизить цены на топливо с учетом понижения оптовых цен на нефтепродукты. Об этом рассказали в федеральной службе.

«Направлено письмо всем вертикально-интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты», — говорится на официальном сайте ФАС. Там добавили, что в рамках контрольно-надзорных мероприятий, проводятся проверки в мелкооптовом сегменте нефтепродуктов.

Также анализируется процесс формирования цен от закупки на нефтеперерабатывающих заводах до реализации для потребителей. По итогам первоначального анализа было возбуждено шесть дел в пяти различных регионах. В случае непринятия соответствующих мер со стороны компаний, ФАС будет рассматривать это как нарушение антимонопольного законодательства, заключили в федеральной службе.

Российские власти заметили, что оптовые цены на нефтепродукты снизились почти во всех регионах России. В то же время, вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что российские компании не соблюдают установленные рыночные цены на нефть.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письмо всем нефтяным компаниям с требованием снизить цены на топливо с учетом понижения оптовых цен на нефтепродукты. Об этом рассказали в федеральной службе. «Направлено письмо всем вертикально-интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом снижения биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты», — говорится на официальном сайте ФАС. Там добавили, что в рамках контрольно-надзорных мероприятий, проводятся проверки в мелкооптовом сегменте нефтепродуктов. Также анализируется процесс формирования цен от закупки на нефтеперерабатывающих заводах до реализации для потребителей. По итогам первоначального анализа было возбуждено шесть дел в пяти различных регионах. В случае непринятия соответствующих мер со стороны компаний, ФАС будет рассматривать это как нарушение антимонопольного законодательства, заключили в федеральной службе. Российские власти заметили, что оптовые цены на нефтепродукты снизились почти во всех регионах России. В то же время, вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что российские компании не соблюдают установленные рыночные цены на нефть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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