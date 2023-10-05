Пермский ТЮЗ перейдет в краевую собственность в октябре

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Повседневная жизнь. Пермь, памятник архитектуры, тюз пермь, дом любимовой, особняк любимовой
Решение о передаче ТЮЗа в подчинение региона примут депутаты гордумы Фото:

В октябре на заседании городской думы будет рассмотрен вопрос о безвозмездной передаче МАУК «Пермский театр юного зрителя» (ТЮЗ) из городской собственности в собственность Пермского края. Проект о передаче внес мэр Перми Эдуард Соснин.

«Соснин внес на рассмотрение городской думы вопрос о передаче ТЮЗа и городской собственности в краевую», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на опубликованные документы думы. Депутаты рассмотрят этот вопрос на октябрьском заседании.

Ранее URA.RU рассказывало, что между мэрией и театром произошел скандал. После этого коллектив ТЮЗа обратился к губернатору Дмитрию Махонину с просьбой перевести театр в подчинение министерства культуры региона.

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В октябре на заседании городской думы будет рассмотрен вопрос о безвозмездной передаче МАУК «Пермский театр юного зрителя» (ТЮЗ) из городской собственности в собственность Пермского края. Проект о передаче внес мэр Перми Эдуард Соснин. «Соснин внес на рассмотрение городской думы вопрос о передаче ТЮЗа и городской собственности в краевую», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на опубликованные документы думы. Депутаты рассмотрят этот вопрос на октябрьском заседании. Ранее URA.RU рассказывало, что между мэрией и театром произошел скандал. После этого коллектив ТЮЗа обратился к губернатору Дмитрию Махонину с просьбой перевести театр в подчинение министерства культуры региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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