Пермский ТЮЗ перейдет в краевую собственность в октябре

Решение о передаче ТЮЗа в подчинение региона примут депутаты гордумы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В октябре на заседании городской думы будет рассмотрен вопрос о безвозмездной передаче МАУК «Пермский театр юного зрителя» (ТЮЗ) из городской собственности в собственность Пермского края. Проект о передаче внес мэр Перми Эдуард Соснин.

«Соснин внес на рассмотрение городской думы вопрос о передаче ТЮЗа и городской собственности в краевую», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на опубликованные документы думы. Депутаты рассмотрят этот вопрос на октябрьском заседании.

Ранее URA.RU рассказывало, что между мэрией и театром произошел скандал. После этого коллектив ТЮЗа обратился к губернатору Дмитрию Махонину с просьбой перевести театр в подчинение министерства культуры региона.