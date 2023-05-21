21 мая 2023
20 мая 2023

Махонин рассмотрит перевод пермского ТЮЗа в краевое подчинение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрию Махонину пожаловались на главу Перми Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Пермский театр юного зрителя из-за скандала с мэрией попросил губернатора региона Дмитрия Махонина перевести его в подчинение краевого минкультуры. В пресс-службе правительства URA.RU сообщили, что губернатор даст «соответствующие поручения».

«После того, как губернатор рассмотрит обращение коллектива Пермского ТЮЗа, будут даны соответствующие поручения», — заявил собеседник агентства в пресс-службе главы региона. Письмо директора театра было направлено главе региона 22 мая.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ТЮЗе возмутились требованием мэрии Перми возместить более 600 тысяч рублей из-за перекрытых платных парковок, территория которых потребовалась строителям новой сцены театра. В администрации города отказались предоставлять земельный участок для реализации важного проекта в дальнейшем. Директор ТЮЗа Артем Агеев попросил Махонина с 1 января 2024 года перевести муниципальный городской театр на содержание бюджета Пермского края со структурным подчинением региональному министерству культуры.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский театр юного зрителя из-за скандала с мэрией попросил губернатора региона Дмитрия Махонина перевести его в подчинение краевого минкультуры. В пресс-службе правительства URA.RU сообщили, что губернатор даст «соответствующие поручения». «После того, как губернатор рассмотрит обращение коллектива Пермского ТЮЗа, будут даны соответствующие поручения», — заявил собеседник агентства в пресс-службе главы региона. Письмо директора театра было направлено главе региона 22 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что в ТЮЗе возмутились требованием мэрии Перми возместить более 600 тысяч рублей из-за перекрытых платных парковок, территория которых потребовалась строителям новой сцены театра. В администрации города отказались предоставлять земельный участок для реализации важного проекта в дальнейшем. Директор ТЮЗа Артем Агеев попросил Махонина с 1 января 2024 года перевести муниципальный городской театр на содержание бюджета Пермского края со структурным подчинением региональному министерству культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...