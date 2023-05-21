Махонин рассмотрит перевод пермского ТЮЗа в краевое подчинение

Пермский театр юного зрителя из-за скандала с мэрией попросил губернатора региона Дмитрия Махонина перевести его в подчинение краевого минкультуры. В пресс-службе правительства URA.RU сообщили, что губернатор даст «соответствующие поручения».
«После того, как губернатор рассмотрит обращение коллектива Пермского ТЮЗа, будут даны соответствующие поручения», — заявил собеседник агентства в пресс-службе главы региона. Письмо директора театра было направлено главе региона 22 мая.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ТЮЗе возмутились требованием мэрии Перми возместить более 600 тысяч рублей из-за перекрытых платных парковок, территория которых потребовалась строителям новой сцены театра. В администрации города отказались предоставлять земельный участок для реализации важного проекта в дальнейшем. Директор ТЮЗа Артем Агеев попросил Махонина с 1 января 2024 года перевести муниципальный городской театр на содержание бюджета Пермского края со структурным подчинением региональному министерству культуры.
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