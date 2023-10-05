Путин объяснил, за что Россия платит Украине

Путин: Россия исполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газоснабжение
Россия получает свою выгоду от поставок газа Европе, отметил Путин Фото:

Россия платит Украине за транзит газа, потому что честно исполняет свои контрактные обязательства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Мы деньги платим, потому что это транзитная страна. Поставляем газ через Украину и исполняем контрактные обязательства», — заявил он. Отвечая на вопрос, что эти средства могут быть использованы против России, Путин отметил, что и Россия таким образом укрепляет свое финансовое благополучие: «Мы же деньги за это [поставки газа в Европу] получаем».

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Россия платит Украине за транзит газа, потому что честно исполняет свои контрактные обязательства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «Мы деньги платим, потому что это транзитная страна. Поставляем газ через Украину и исполняем контрактные обязательства», — заявил он. Отвечая на вопрос, что эти средства могут быть использованы против России, Путин отметил, что и Россия таким образом укрепляет свое финансовое благополучие: «Мы же деньги за это [поставки газа в Европу] получаем».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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