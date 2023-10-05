Путин объяснил, за что Россия платит Украине

Путин: Россия исполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа

05 октября 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Россия получает свою выгоду от поставок газа Европе, отметил Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия платит Украине за транзит газа, потому что честно исполняет свои контрактные обязательства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «Мы деньги платим, потому что это транзитная страна. Поставляем газ через Украину и исполняем контрактные обязательства», — заявил он. Отвечая на вопрос, что эти средства могут быть использованы против России, Путин отметил, что и Россия таким образом укрепляет свое финансовое благополучие: «Мы же деньги за это [поставки газа в Европу] получаем».

Россия платит Украине за транзит газа, потому что честно исполняет свои контрактные обязательства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «Мы деньги платим, потому что это транзитная страна. Поставляем газ через Украину и исполняем контрактные обязательства», — заявил он. Отвечая на вопрос, что эти средства могут быть использованы против России, Путин отметил, что и Россия таким образом укрепляет свое финансовое благополучие: «Мы же деньги за это [поставки газа в Европу] получаем».