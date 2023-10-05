Путин объяснил, за что Россия платит Украине

Россия получает свою выгоду от поставок газа Европе, отметил Путин
Россия платит Украине за транзит газа, потому что честно исполняет свои контрактные обязательства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
«Мы деньги платим, потому что это транзитная страна. Поставляем газ через Украину и исполняем контрактные обязательства», — заявил он. Отвечая на вопрос, что эти средства могут быть использованы против России, Путин отметил, что и Россия таким образом укрепляет свое финансовое благополучие: «Мы же деньги за это [поставки газа в Европу] получаем».
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