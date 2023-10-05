Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана

05 октября 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Пашинян признал новые границы Азербайджана Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал новые границы Азербайджана, в соответствии с которыми Нагорный Карабах стал частью страны. Соответствующий документ был подписан на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). Согласно декларации, опубликованной на сайте ЕС, площадь Азербайджана теперь составляет 86,6 тысячи кв. км и включает Нагорный Карабах. Площадь Армении — 29 800 кв. км. Помимо Пашиняна, документ подписали президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее отказался от участия в этой встрече. Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе началась 19 сентября. На следующей день республика, которая была под контролем Армении, капитулировала, территория перешла под контроль Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал новые границы Азербайджана, в соответствии с которыми Нагорный Карабах стал частью страны. Соответствующий документ был подписан на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). Согласно декларации, опубликованной на сайте ЕС, площадь Азербайджана теперь составляет 86,6 тысячи кв. км и включает Нагорный Карабах. Площадь Армении — 29 800 кв. км. Помимо Пашиняна, документ подписали президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее отказался от участия в этой встрече. Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе началась 19 сентября. На следующей день республика, которая была под контролем Армении, капитулировала, территория перешла под контроль Азербайджана.