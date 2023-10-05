Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана

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Михаил Мишустин на саммите ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
Пашинян признал новые границы Азербайджана Фото:
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Нагорный Карабах прекращает существование

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал новые границы Азербайджана, в соответствии с которыми Нагорный Карабах стал частью страны. Соответствующий документ был подписан на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).

Согласно декларации, опубликованной на сайте ЕС, площадь Азербайджана теперь составляет 86,6 тысячи кв. км и включает Нагорный Карабах. Площадь Армении — 29 800 кв. км. Помимо Пашиняна, документ подписали президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее отказался от участия в этой встрече.

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе началась 19 сентября. На следующей день республика, которая была под контролем Армении, капитулировала, территория перешла под контроль Азербайджана.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал новые границы Азербайджана, в соответствии с которыми Нагорный Карабах стал частью страны. Соответствующий документ был подписан на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). Согласно декларации, опубликованной на сайте ЕС, площадь Азербайджана теперь составляет 86,6 тысячи кв. км и включает Нагорный Карабах. Площадь Армении — 29 800 кв. км. Помимо Пашиняна, документ подписали президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее отказался от участия в этой встрече. Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе началась 19 сентября. На следующей день республика, которая была под контролем Армении, капитулировала, территория перешла под контроль Азербайджана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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