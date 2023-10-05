В Нижнем Тагиле пропала 65-летняя пенсионерка. Фото

06 октября 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Последний раз пенсионерка выходила на связь 5 октября, с тех пор ее местоположение неизвестно Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшую 65-летнюю Татьяну Якимову. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в лиловую рубашку, темные летние брюки, на ногах были тапки», — рассказали поисковики. Последний раз пенсионерка выходила на связь 5 октября, с тех пор ее местоположение неизвестно. Если вы видели Татьяну или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшую 65-летнюю Татьяну Якимову. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в лиловую рубашку, темные летние брюки, на ногах были тапки», — рассказали поисковики. Последний раз пенсионерка выходила на связь 5 октября, с тех пор ее местоположение неизвестно. Если вы видели Татьяну или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72.