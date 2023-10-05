Последний раз пенсионерка выходила на связь 5 октября, с тех пор ее местоположение неизвестно
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшую 65-летнюю Татьяну Якимову. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в лиловую рубашку, темные летние брюки, на ногах были тапки», — рассказали поисковики.
Последний раз пенсионерка выходила на связь 5 октября, с тех пор ее местоположение неизвестно. Если вы видели Татьяну или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72.
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