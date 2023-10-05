05 октября 2023

В Нижнем Тагиле пропала 65-летняя пенсионерка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пенсионерка с палочкой, пенсионерка в маске
Последний раз пенсионерка выходила на связь 5 октября, с тех пор ее местоположение неизвестно Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшую 65-летнюю Татьяну Якимову. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в лиловую рубашку, темные летние брюки, на ногах были тапки», — рассказали поисковики.

Последний раз пенсионерка выходила на связь 5 октября, с тех пор ее местоположение неизвестно. Если вы видели Татьяну или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72.

Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшую 65-летнюю Татьяну Якимову. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в лиловую рубашку, темные летние брюки, на ногах были тапки», — рассказали поисковики. Последний раз пенсионерка выходила на связь 5 октября, с тех пор ее местоположение неизвестно. Если вы видели Татьяну или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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