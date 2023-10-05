Авиакомпаниям предложат дарить бонусы пассажирам за задержки рейсов

Российские авиакомпании могут дарить пассажирам бонусные мили за задержки рейсов по вине перевозчика. С таким предложением к Минтрансу обратилось общероссийское объединение пассажиров (ООП).
«Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу рекомендовать российским авиакомпаниям начислять пассажирам бонусные мили при задержке рейса по вине перевозчика. Такая программа уже начала работать в „Аэрофлоте“ со второго октября. В целом авиакомпании поддерживают инициативу, но ситуацию обостряет уход провайдера SITA, что может осложнить передачу данных пассажиров, особенно на рейсах в Китай и ОАЭ», — написал «
На данный момент авиакомпании выплачивают 25 рублей за каждый час задержки доставки пассажира или багажа. По информации издания, с первого апреля 2024 года эта сумма вырастет до 100 рублей в час.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» ввела компенсацию для пассажиров за задержку рейсов. Она осуществляется при помощи миль в рамках программы «Аэрофлот Бонус». Минимальная сумма возврата — 2000 миль. Максимально за задержку можно получить до 8000 миль.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.