Авиакомпаниям предложат дарить бонусы пассажирам за задержки рейсов

06 октября 2023 в 04:58 Размер текста - 17 +

Авиакомпании поддержали инициативу с начислением бонусных милей за задержку рейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские авиакомпании могут дарить пассажирам бонусные мили за задержки рейсов по вине перевозчика. С таким предложением к Минтрансу обратилось общероссийское объединение пассажиров (ООП). «Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу рекомендовать российским авиакомпаниям начислять пассажирам бонусные мили при задержке рейса по вине перевозчика. Такая программа уже начала работать в „Аэрофлоте“ со второго октября. В целом авиакомпании поддерживают инициативу, но ситуацию обостряет уход провайдера SITA, что может осложнить передачу данных пассажиров, особенно на рейсах в Китай и ОАЭ», — написал « Коммерсант » со ссылкой на ООП. На данный момент авиакомпании выплачивают 25 рублей за каждый час задержки доставки пассажира или багажа. По информации издания, с первого апреля 2024 года эта сумма вырастет до 100 рублей в час. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» ввела компенсацию для пассажиров за задержку рейсов. Она осуществляется при помощи миль в рамках программы «Аэрофлот Бонус». Минимальная сумма возврата — 2000 миль. Максимально за задержку можно получить до 8000 миль.

Российские авиакомпании могут дарить пассажирам бонусные мили за задержки рейсов по вине перевозчика. С таким предложением к Минтрансу обратилось общероссийское объединение пассажиров (ООП). «Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу рекомендовать российским авиакомпаниям начислять пассажирам бонусные мили при задержке рейса по вине перевозчика. Такая программа уже начала работать в „Аэрофлоте“ со второго октября. В целом авиакомпании поддерживают инициативу, но ситуацию обостряет уход провайдера SITA, что может осложнить передачу данных пассажиров, особенно на рейсах в Китай и ОАЭ», — написал «Коммерсант» со ссылкой на ООП. На данный момент авиакомпании выплачивают 25 рублей за каждый час задержки доставки пассажира или багажа. По информации издания, с первого апреля 2024 года эта сумма вырастет до 100 рублей в час. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» ввела компенсацию для пассажиров за задержку рейсов. Она осуществляется при помощи миль в рамках программы «Аэрофлот Бонус». Минимальная сумма возврата — 2000 миль. Максимально за задержку можно получить до 8000 миль.