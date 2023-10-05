05 октября 2023

Авиакомпаниям предложат дарить бонусы пассажирам за задержки рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, взлет, посадка, самолет, авиакомпания red wings
Авиакомпании поддержали инициативу с начислением бонусных милей за задержку рейсов Фото:

Российские авиакомпании могут дарить пассажирам бонусные мили за задержки рейсов по вине перевозчика. С таким предложением к Минтрансу обратилось общероссийское объединение пассажиров (ООП).

«Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу рекомендовать российским авиакомпаниям начислять пассажирам бонусные мили при задержке рейса по вине перевозчика. Такая программа уже начала работать в „Аэрофлоте“ со второго октября. В целом авиакомпании поддерживают инициативу, но ситуацию обостряет уход провайдера SITA, что может осложнить передачу данных пассажиров, особенно на рейсах в Китай и ОАЭ», — написал «Коммерсант» со ссылкой на ООП.

На данный момент авиакомпании выплачивают 25 рублей за каждый час задержки доставки пассажира или багажа. По информации издания, с первого апреля 2024 года эта сумма вырастет до 100 рублей в час.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» ввела компенсацию для пассажиров за задержку рейсов. Она осуществляется при помощи миль в рамках программы «Аэрофлот Бонус». Минимальная сумма возврата — 2000 миль. Максимально за задержку можно получить до 8000 миль.

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Российские авиакомпании могут дарить пассажирам бонусные мили за задержки рейсов по вине перевозчика. С таким предложением к Минтрансу обратилось общероссийское объединение пассажиров (ООП). «Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу рекомендовать российским авиакомпаниям начислять пассажирам бонусные мили при задержке рейса по вине перевозчика. Такая программа уже начала работать в „Аэрофлоте“ со второго октября. В целом авиакомпании поддерживают инициативу, но ситуацию обостряет уход провайдера SITA, что может осложнить передачу данных пассажиров, особенно на рейсах в Китай и ОАЭ», — написал «Коммерсант» со ссылкой на ООП. На данный момент авиакомпании выплачивают 25 рублей за каждый час задержки доставки пассажира или багажа. По информации издания, с первого апреля 2024 года эта сумма вырастет до 100 рублей в час. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» ввела компенсацию для пассажиров за задержку рейсов. Она осуществляется при помощи миль в рамках программы «Аэрофлот Бонус». Минимальная сумма возврата — 2000 миль. Максимально за задержку можно получить до 8000 миль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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