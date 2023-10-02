«Аэрофлот» пообещал компенсации за задержки рейсов

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
«Аэрофлот» будет начислять компенсацию при помощи миль в рамках бонусной программы Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» с сегодняшнего дня вводит компенсацию для пассажиров за задержку рейсов. Она будет осуществляться при помощи миль в рамках программы «Аэрофлот Бонус».

«Аэрофлот с 2 октября запустил компенсацию за задержку рейсов милями программы лояльности „Аэрофлот Бонус“», — сообщается на официальном сайте авиакомпании. Компенсация начнет действовать за задержку рейса от двух часов. Минимальная сумма возврата — 2000 миль. Максимально можно получить до 8000 миль. Для начисления бонусов нужно зарегистрироваться в программе «Аэрофлот Бонус».

Пассажиры периодически жалуются на задержки рейсов компанией «Аэрофлот». В конце августа за пару дней сообщалось о нескольких отложенных рейсах.

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Авиакомпания «Аэрофлот» с сегодняшнего дня вводит компенсацию для пассажиров за задержку рейсов. Она будет осуществляться при помощи миль в рамках программы «Аэрофлот Бонус». «Аэрофлот с 2 октября запустил компенсацию за задержку рейсов милями программы лояльности „Аэрофлот Бонус“», — сообщается на официальном сайте авиакомпании. Компенсация начнет действовать за задержку рейса от двух часов. Минимальная сумма возврата — 2000 миль. Максимально можно получить до 8000 миль. Для начисления бонусов нужно зарегистрироваться в программе «Аэрофлот Бонус». Пассажиры периодически жалуются на задержки рейсов компанией «Аэрофлот». В конце августа за пару дней сообщалось о нескольких отложенных рейсах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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