«Аэрофлот» пообещал компенсации за задержки рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» с сегодняшнего дня вводит компенсацию для пассажиров за задержку рейсов. Она будет осуществляться при помощи миль в рамках программы «Аэрофлот Бонус».
«Аэрофлот с 2 октября запустил компенсацию за задержку рейсов милями программы лояльности „Аэрофлот Бонус“», — сообщается на официальном сайте авиакомпании. Компенсация начнет действовать за задержку рейса от двух часов. Минимальная сумма возврата — 2000 миль. Максимально можно получить до 8000 миль. Для начисления бонусов нужно зарегистрироваться в программе «Аэрофлот Бонус».
Пассажиры периодически жалуются на задержки рейсов компанией «Аэрофлот». В конце августа за пару дней сообщалось о нескольких отложенных рейсах.
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