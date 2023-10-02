«Аэрофлот» пообещал компенсации за задержки рейсов

02 октября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

«Аэрофлот» будет начислять компенсацию при помощи миль в рамках бонусной программы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания «Аэрофлот» с сегодняшнего дня вводит компенсацию для пассажиров за задержку рейсов. Она будет осуществляться при помощи миль в рамках программы «Аэрофлот Бонус». «Аэрофлот с 2 октября запустил компенсацию за задержку рейсов милями программы лояльности „Аэрофлот Бонус“», — сообщается на официальном сайте авиакомпании. Компенсация начнет действовать за задержку рейса от двух часов. Минимальная сумма возврата — 2000 миль. Максимально можно получить до 8000 миль. Для начисления бонусов нужно зарегистрироваться в программе «Аэрофлот Бонус». Пассажиры периодически жалуются на задержки рейсов компанией «Аэрофлот». В конце августа за пару дней сообщалось о нескольких отложенных рейсах.

Авиакомпания «Аэрофлот» с сегодняшнего дня вводит компенсацию для пассажиров за задержку рейсов. Она будет осуществляться при помощи миль в рамках программы «Аэрофлот Бонус». «Аэрофлот с 2 октября запустил компенсацию за задержку рейсов милями программы лояльности „Аэрофлот Бонус“», — сообщается на официальном сайте авиакомпании. Компенсация начнет действовать за задержку рейса от двух часов. Минимальная сумма возврата — 2000 миль. Максимально можно получить до 8000 миль. Для начисления бонусов нужно зарегистрироваться в программе «Аэрофлот Бонус». Пассажиры периодически жалуются на задержки рейсов компанией «Аэрофлот». В конце августа за пару дней сообщалось о нескольких отложенных рейсах.