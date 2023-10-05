05 октября 2023
04 октября 2023

В ЯНАО сетевые магазины оштрафованы за торговлю сигаретами возле школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с активистами ОНФ для первичного осмотра аварийно-опасных участков дорог вблизи образовательных учреждений. Курган, сигарета, территория школы, курение запрещено, запрещающий знак, школа 27 курган
По закону торговля табачной продукции не допустима менее чем за сто метров от образовательных учреждений Фото:

В Муравленко (ЯНАО) сетевые магазины были оштрафованы за торговлю сигаретами вблизи образовательных учреждений. Об этом сообщает прокуратора Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Прокуратура г. Муравленко провела проверку по факту продажи табачной продукции вблизи образовательных учреждений. Установлено, что в 5 магазинах „Монетка“, 2 магазинах „Красное&Белое“ и двумя индивидуальными предпринимателями осуществляется розничная продажа табачных изделий», — говорится в сообщении.

Законом предусмотрена продажа табачных изделий в не менее ста метров от образовательных учреждений. В настоящий момент несанкционированная реализация товара прекращена. Предпринимателям вынесен штраф в размере 65 тысяч рублей.

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В Муравленко (ЯНАО) сетевые магазины были оштрафованы за торговлю сигаретами вблизи образовательных учреждений. Об этом сообщает прокуратора Ямало-Ненецкого автономного округа. «Прокуратура г. Муравленко провела проверку по факту продажи табачной продукции вблизи образовательных учреждений. Установлено, что в 5 магазинах „Монетка“, 2 магазинах „Красное&Белое“ и двумя индивидуальными предпринимателями осуществляется розничная продажа табачных изделий», — говорится в сообщении. Законом предусмотрена продажа табачных изделий в не менее ста метров от образовательных учреждений. В настоящий момент несанкционированная реализация товара прекращена. Предпринимателям вынесен штраф в размере 65 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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