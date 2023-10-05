В ЯНАО сетевые магазины оштрафованы за торговлю сигаретами возле школы

В Муравленко (ЯНАО) сетевые магазины были оштрафованы за торговлю сигаретами вблизи образовательных учреждений. Об этом сообщает прокуратора Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Прокуратура г. Муравленко провела проверку по факту продажи табачной продукции вблизи образовательных учреждений. Установлено, что в 5 магазинах „Монетка“, 2 магазинах „Красное&Белое“ и двумя индивидуальными предпринимателями осуществляется розничная продажа табачных изделий», — говорится в сообщении.
Законом предусмотрена продажа табачных изделий в не менее ста метров от образовательных учреждений. В настоящий момент несанкционированная реализация товара прекращена. Предпринимателям вынесен штраф в размере 65 тысяч рублей.
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