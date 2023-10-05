Челябинец на Audi снес светофор. Фото

06 октября 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

ДТП произошло глубокой ночью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинец на Audi в ночь на 6 октября снес светофор на Северо-западе областного центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска. «Напротив дома 44 по улице 40-летия Победы 28-летний челябинец за рулем Ауди не справился с управлением и наехал на светофор, повредив его. Авария произошла полпервого ночи, в результате ДТП никто не пострадал. Водитель отказался от медицинского освидетельствования, впоследствии чего на мужчину был составлен административный материал», — сообщили в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей не отвлекаться на гаджеты, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дороге. И, конечно, не выезжать на дорогу пьяным, каким, предположительно был виновник ночной аварии. Автомобиль получил серьезные повреждения Фото: ГИБДД по городу Челябинску Предположительно, водитель был пьян Фото: ГИБДД по городу Челябинску

Челябинец на Audi в ночь на 6 октября снес светофор на Северо-западе областного центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска. «Напротив дома 44 по улице 40-летия Победы 28-летний челябинец за рулем Ауди не справился с управлением и наехал на светофор, повредив его. Авария произошла полпервого ночи, в результате ДТП никто не пострадал. Водитель отказался от медицинского освидетельствования, впоследствии чего на мужчину был составлен административный материал», — сообщили в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей не отвлекаться на гаджеты, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дороге. И, конечно, не выезжать на дорогу пьяным, каким, предположительно был виновник ночной аварии.