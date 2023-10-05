05 октября 2023

Челябинец на Audi снес светофор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская иллюминация к Новому году. Челябинск, ночь, иллюминация, автотранспорт, час пик, улицы города
ДТП произошло глубокой ночью Фото:

Челябинец на Audi в ночь на 6 октября снес светофор на Северо-западе областного центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

«Напротив дома 44 по улице 40-летия Победы 28-летний челябинец за рулем Ауди не справился с управлением и наехал на светофор, повредив его. Авария произошла полпервого ночи, в результате ДТП никто не пострадал. Водитель отказался от медицинского освидетельствования, впоследствии чего на мужчину был составлен административный материал», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей не отвлекаться на гаджеты, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дороге. И, конечно, не выезжать на дорогу пьяным, каким, предположительно был виновник ночной аварии.

Автомобиль получил серьезные повреждения
Автомобиль получил серьезные повреждения
Фото:
Предположительно, водитель был пьян
Предположительно, водитель был пьян
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинец на Audi в ночь на 6 октября снес светофор на Северо-западе областного центра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска. «Напротив дома 44 по улице 40-летия Победы 28-летний челябинец за рулем Ауди не справился с управлением и наехал на светофор, повредив его. Авария произошла полпервого ночи, в результате ДТП никто не пострадал. Водитель отказался от медицинского освидетельствования, впоследствии чего на мужчину был составлен административный материал», — сообщили в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей не отвлекаться на гаджеты, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дороге. И, конечно, не выезжать на дорогу пьяным, каким, предположительно был виновник ночной аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...