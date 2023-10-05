05 октября 2023

На границе задержали израильтянку с 15 кг уральских самоцветов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Новоуральска, Свердловская область, минералы, малахит, азурит, уральский камень
Туристка пыталась вывезти из страны большую партию незадекларированных ценностей Фото:

Сотрудники таможни остановили в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) гражданку Израиля, которая планировала вылететь в Турцию с 15 килограммами незадекларированных украшений. Женщина везла кольца, сережки, броши и сувениры из уральских самоцветов, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Целую коллекцию каменных шкатулок, брошей, подвесок, браслетов, сережек, колец и бус пыталась вывезти из страны 56-летняя безработная гражданка Израиля. Пассажирка летела из Екатеринбурга в Анталью, а вместе с собой везла ценный груз. В рюкзаке туристки инспекторы обнаружили 15 килограммов минералов. По словам нарушительницы, изделия из малахита и других камней приобрела в Екатеринбурге примерно за 1000 евро», — рассказали в пресс-службе.

Предоставить документы, подтверждающую покупку, она не смогла. По ее словам, изделия из малахита она везла по просьбе заказчиков в Израиль, остальное — на продажу. О том, что нужно было декларировать ценности, туристка якобы не знала. Задержанной грозит штраф размером до двукратной стоимости партии или конфискация украшений. Изъятые вещи также отправили на экспертизу.

Женщина везла 405 украшений и сувениры из малахита
Женщина везла 405 украшений и сувениры из малахита
Фото:
Все товары отправили на экспертизу
Все товары отправили на экспертизу
Фото:

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Сотрудники таможни остановили в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) гражданку Израиля, которая планировала вылететь в Турцию с 15 килограммами незадекларированных украшений. Женщина везла кольца, сережки, броши и сувениры из уральских самоцветов, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Целую коллекцию каменных шкатулок, брошей, подвесок, браслетов, сережек, колец и бус пыталась вывезти из страны 56-летняя безработная гражданка Израиля. Пассажирка летела из Екатеринбурга в Анталью, а вместе с собой везла ценный груз. В рюкзаке туристки инспекторы обнаружили 15 килограммов минералов. По словам нарушительницы, изделия из малахита и других камней приобрела в Екатеринбурге примерно за 1000 евро», — рассказали в пресс-службе. Предоставить документы, подтверждающую покупку, она не смогла. По ее словам, изделия из малахита она везла по просьбе заказчиков в Израиль, остальное — на продажу. О том, что нужно было декларировать ценности, туристка якобы не знала. Задержанной грозит штраф размером до двукратной стоимости партии или конфискация украшений. Изъятые вещи также отправили на экспертизу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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