На границе задержали израильтянку с 15 кг уральских самоцветов. Фото

06 октября 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Туристка пыталась вывезти из страны большую партию незадекларированных ценностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники таможни остановили в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) гражданку Израиля, которая планировала вылететь в Турцию с 15 килограммами незадекларированных украшений. Женщина везла кольца, сережки, броши и сувениры из уральских самоцветов, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Целую коллекцию каменных шкатулок, брошей, подвесок, браслетов, сережек, колец и бус пыталась вывезти из страны 56-летняя безработная гражданка Израиля. Пассажирка летела из Екатеринбурга в Анталью, а вместе с собой везла ценный груз. В рюкзаке туристки инспекторы обнаружили 15 килограммов минералов. По словам нарушительницы, изделия из малахита и других камней приобрела в Екатеринбурге примерно за 1000 евро», — рассказали в пресс-службе. Предоставить документы, подтверждающую покупку, она не смогла. По ее словам, изделия из малахита она везла по просьбе заказчиков в Израиль, остальное — на продажу. О том, что нужно было декларировать ценности, туристка якобы не знала. Задержанной грозит штраф размером до двукратной стоимости партии или конфискация украшений. Изъятые вещи также отправили на экспертизу. Женщина везла 405 украшений и сувениры из малахита Фото: Уральское таможенное управления Все товары отправили на экспертизу Фото: Уральское таможенное управления

Сотрудники таможни остановили в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) гражданку Израиля, которая планировала вылететь в Турцию с 15 килограммами незадекларированных украшений. Женщина везла кольца, сережки, броши и сувениры из уральских самоцветов, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Целую коллекцию каменных шкатулок, брошей, подвесок, браслетов, сережек, колец и бус пыталась вывезти из страны 56-летняя безработная гражданка Израиля. Пассажирка летела из Екатеринбурга в Анталью, а вместе с собой везла ценный груз. В рюкзаке туристки инспекторы обнаружили 15 килограммов минералов. По словам нарушительницы, изделия из малахита и других камней приобрела в Екатеринбурге примерно за 1000 евро», — рассказали в пресс-службе. Предоставить документы, подтверждающую покупку, она не смогла. По ее словам, изделия из малахита она везла по просьбе заказчиков в Израиль, остальное — на продажу. О том, что нужно было декларировать ценности, туристка якобы не знала. Задержанной грозит штраф размером до двукратной стоимости партии или конфискация украшений. Изъятые вещи также отправили на экспертизу.