Что известно про убитого пермского бизнесмена

Одной из версий убийства пермского предпринимателя Лукова стал бизнес-конфликт

По одной из версий причиной убийства предпринимателя мог послужить конфликт из-за бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вечером 5 октября в Орджоникидзевском районе Перми произошло громкое убийство бизнесмена Александра Лукова. Мужчину застрелили в голову на выходе из кафе микрорайона Молодежный. Стрелявший скрылся с места преступления. Возбуждены уголовные дела, ведутся поиски преступника. URA.RU рассказывает, что на данный момент известно об убитом предпринимателе.

Владелец коммерческих фирм

По данным СБИС, предприниматель Александр Луков является владельцем двух коммерческих компаний. Это зарегистрированное В 2020 году ООО «Лодочка», которое занимается розничной торговле пищевыми продуктами и напитками, а также ООО «Аспект-Профит», в сферу деятельности которого входит торговля нефтепродуктами. Общий уставный капитал фирм — 262 тысячи рублей, данные о прибыли ООО «Аспект-Профит» за 2022 год — 7,5 млн рублей.

Участие в судебных процессах

Начиная с 2020 года, бизнесмен Александр Луков являлся участником более 50 судебных процессов в Ленинском и Орджоникидзевском районном судах, а также в Пермском краевом суде. В краевой суд Луков обратился в 2020 году с административным иском, которым он оспаривал результаты определения кадастровой цены недвижимости. Луков просил установить стоимость нежилого здания 424,8 квадратных метров. Также в 2022 году в отношении принадлежащего Лукову ООО «Лодочка» инициировали рассмотрение арбитражного дела. Оно было связано с экономическими спорами по административным правоотношениям.

Версия заказного убийства

По данным источника URA.RU, близкого к силовым структурам, на данный момент рассматривается версия убийства из-за конфликта, связанного с бизнесом. По предположениям очевидцев совершенного преступления, убийца и жертва могли быть знакомы. По информации регионального управления СК РФ, уголовные дела возбуждены по двум статьям. Это убийство, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.