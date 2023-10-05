На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми застрелили мужчину, который выходил из кафе. Нападавший сбежал с места преступления. Фотографию с места событий опубликовали очевидцы в сообществе «Орджо LIFE» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU поговорил с местными жителями и узнал подробности случившегося.

«Я видела запись с камер видеонаблюдения. У меня сложилось впечатление, что убитый и преступник были знакомы. Как только убийца открыл дверь кафе, где находился мужчина, то убитый попытался выбежать из помещения, но не успел. Тогда преступник выстрелил прямо в него. Потом мужчина сделал два или три шага и упал возле входа. Убийца с места преступления скрылся», — рассказала URA.RU местная жительница на условиях анонимности.

Другой житель микрорайона Молодежный рассказал, что убийство произошло по ул. Памирская, 14а. Он узнал о случившемся от продавца магазина. «Она мне рассказала, а когда я дошел до того места, то увидел как мужчина лежит лицом вниз. Было много крови в районе его головы», — поделился с агентством местный житель. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.