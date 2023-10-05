Стали известны подробности убийства пермяка, которого застрелили около кафе

112: в Перми около бара застрелили бизнесмена

Бизнесмена застрелили около его бара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчина, которого застрелили в Мотовилихинском районе Перми, якобы оказался бизнесменом Александром Луковым. Об этом написал telegram-канал 112.

«Владелец бара на Первомайской, Александр Луков, приехал вечером в заведение и едва вышел из машины, как неизвестный несколько раз выстрелил в него из пистолета. Бизнесмен погиб, на месте убийства работают правоохранительные органы», — сообщил telegram-канал.

Ранее местные жители сообщили URA.RU, что нападавший сбежал с места преступления. По словам очевидцев, складывается впечатление, что убитый и преступник были знакомы.