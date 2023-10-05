05 октября 2023
04 октября 2023

В ЯНАО пьяная мать изувечила ребенка, швырнув его на пол

© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме пьяная мать травмировала ребенка, бросив его на пол (фото из архива) Фото:

В Надыме (ЯНАО) пьяная мать подняла малолетнюю дочь на руки и кинула ее на пол. Ребенок получил тяжелую травму, ударившись лбом, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В Надыме в октябре 32-летняя женщина, находясь в состоянии опьянения, на фоне недовольства действиями своей малолетней дочери, подняла девочку на высоту собственного роста и кинула на пол. При падении малолетняя потерпевшая ударилась лобной областью лица об пол», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Девочка получила травму, которую можно квалифицировать как причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Дело находится на контроле начальника окружного СУ СКР Андрея Егорова.

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В Надыме (ЯНАО) пьяная мать подняла малолетнюю дочь на руки и кинула ее на пол. Ребенок получил тяжелую травму, ударившись лбом, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Надыме в октябре 32-летняя женщина, находясь в состоянии опьянения, на фоне недовольства действиями своей малолетней дочери, подняла девочку на высоту собственного роста и кинула на пол. При падении малолетняя потерпевшая ударилась лобной областью лица об пол», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Девочка получила травму, которую можно квалифицировать как причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Дело находится на контроле начальника окружного СУ СКР Андрея Егорова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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