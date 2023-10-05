В Челябинской области стали производить больше водки и пива

В Челябинской области в 2023 году увеличились объемы выпуска водки и пива. Это следует из доклада о социально-экономическом положении региона, опубликованного Челябинскстатом 6 октября.
«Производство водки за январь — август 2023 года составило 113,8 процента относительно того же периода 2022 года. Производство пива за восемь месяцев составило 118,1 процента от аналогичного периода прошлого года», — сообщается в отчете.
Производство минеральной и питьевой воды за январь — август увеличилось почти в полтора раза (147,5 процента). Производство прочих напитков (квас, напитки с ароматизаторами и др.) — 139,9 процента.
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