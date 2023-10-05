В Челябинской области стали производить больше водки и пива

06 октября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Рост производства напитков в регионе вырос более чем на десять процентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2023 году увеличились объемы выпуска водки и пива. Это следует из доклада о социально-экономическом положении региона, опубликованного Челябинскстатом 6 октября. «Производство водки за январь — август 2023 года составило 113,8 процента относительно того же периода 2022 года. Производство пива за восемь месяцев составило 118,1 процента от аналогичного периода прошлого года», — сообщается в отчете. Производство минеральной и питьевой воды за январь — август увеличилось почти в полтора раза (147,5 процента). Производство прочих напитков (квас, напитки с ароматизаторами и др.) — 139,9 процента.

В Челябинской области в 2023 году увеличились объемы выпуска водки и пива. Это следует из доклада о социально-экономическом положении региона, опубликованного Челябинскстатом 6 октября. «Производство водки за январь — август 2023 года составило 113,8 процента относительно того же периода 2022 года. Производство пива за восемь месяцев составило 118,1 процента от аналогичного периода прошлого года», — сообщается в отчете. Производство минеральной и питьевой воды за январь — август увеличилось почти в полтора раза (147,5 процента). Производство прочих напитков (квас, напитки с ароматизаторами и др.) — 139,9 процента.