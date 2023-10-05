05 октября 2023

В Челябинской области стали производить больше водки и пива

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятерочка. Супермаркет. Челябинск., пиво, супермаркет, алкоголь
Рост производства напитков в регионе вырос более чем на десять процентов Фото:

В Челябинской области в 2023 году увеличились объемы выпуска водки и пива. Это следует из доклада о социально-экономическом положении региона, опубликованного Челябинскстатом 6 октября.

«Производство водки за январь — август 2023 года составило 113,8 процента относительно того же периода 2022 года. Производство пива за восемь месяцев составило 118,1 процента от аналогичного периода прошлого года», — сообщается в отчете.

Производство минеральной и питьевой воды за январь — август увеличилось почти в полтора раза (147,5 процента). Производство прочих напитков (квас, напитки с ароматизаторами и др.) — 139,9 процента.

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В Челябинской области в 2023 году увеличились объемы выпуска водки и пива. Это следует из доклада о социально-экономическом положении региона, опубликованного Челябинскстатом 6 октября. «Производство водки за январь — август 2023 года составило 113,8 процента относительно того же периода 2022 года. Производство пива за восемь месяцев составило 118,1 процента от аналогичного периода прошлого года», — сообщается в отчете. Производство минеральной и питьевой воды за январь — август увеличилось почти в полтора раза (147,5 процента). Производство прочих напитков (квас, напитки с ароматизаторами и др.) — 139,9 процента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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