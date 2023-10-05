05 октября 2023

Свердловская область вошла в топ лидеров по дефициту рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Шмыкова в Кушву. Свердловская область, вешалка, каска, рабочий
В Свердловской области в сентябре было зарегистрировано 52 тысячи вакансий Фото:

В сентябре в Свердловской области зафиксировано на 57% больше вакансий, чем в сентябре 2022-го. По спросу на рабочих регион занимает пятое место в России, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

«В Свердловской области в сентябре зафиксировано почти 52 тысячи вакансий, что на 57% больше, чем в сентябре прошлого года. По спросу на персонал регион занимает пятое место в России — на него приходится 3,9% от всех вакансий в стране», — говорится в сообщении.

Чаще всего в сентябре в Свердловской области искали рабочих (22%) и менеджеров (22%). Меньше — специалистов сервисного обслуживания (17%).

Ранее сообщалось, что проблему дефицита в Свердловской области может решить найм «полосатых воротничков». Об этом сообщала эксперт по рынку труда и сервисам hh.ru Юлия Паньшина.

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В сентябре в Свердловской области зафиксировано на 57% больше вакансий, чем в сентябре 2022-го. По спросу на рабочих регион занимает пятое место в России, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. «В Свердловской области в сентябре зафиксировано почти 52 тысячи вакансий, что на 57% больше, чем в сентябре прошлого года. По спросу на персонал регион занимает пятое место в России — на него приходится 3,9% от всех вакансий в стране», — говорится в сообщении. Чаще всего в сентябре в Свердловской области искали рабочих (22%) и менеджеров (22%). Меньше — специалистов сервисного обслуживания (17%). Ранее сообщалось, что проблему дефицита в Свердловской области может решить найм «полосатых воротничков». Об этом сообщала эксперт по рынку труда и сервисам hh.ru Юлия Паньшина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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