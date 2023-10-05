Свердловская область вошла в топ лидеров по дефициту рабочих

В сентябре в Свердловской области зафиксировано на 57% больше вакансий, чем в сентябре 2022-го. По спросу на рабочих регион занимает пятое место в России, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
«В Свердловской области в сентябре зафиксировано почти 52 тысячи вакансий, что на 57% больше, чем в сентябре прошлого года. По спросу на персонал регион занимает пятое место в России — на него приходится 3,9% от всех вакансий в стране», — говорится в сообщении.
Чаще всего в сентябре в Свердловской области искали рабочих (22%) и менеджеров (22%). Меньше — специалистов сервисного обслуживания (17%).
Ранее сообщалось, что проблему дефицита в Свердловской области может решить найм «полосатых воротничков». Об этом сообщала эксперт по рынку труда и сервисам hh.ru Юлия Паньшина.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.