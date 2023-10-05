Тренера Николая Ражева, осужденного за педофилию, перевели в больницу при СИЗО

Осужденного за педофилию свердловского 85-летнего тренера по теннису Николая Ражева из-за плохого самочувствия перевели в больницу при СИЗО. Об этом URA.RU рассказала адвокат Юлия Бузуева.
«Вчера ходила к Николаю Александровичу, его перевели в больницу все-таки. У него скачет давление, от 180 до 105. В целом, он держится, крепится», — сказала Бузуева.
Николая Ражева осудили 2 октября. Он получил два года колонии строгого режима. Бузуева добавила, что Чкаловский районный суд признал явку с повинной Ражева — недопустимым доказательством. При этом сторона защиты пока не обжаловала приговор.
Уголовное дело против тренера возбудили в 2021 году. Ражева обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц.
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