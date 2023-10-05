05 октября 2023

Тренера Николая Ражева, осужденного за педофилию, перевели в больницу при СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Ражев после СИЗО-1. Екатеринбург, ражев николай
Николаю Ражеву 85 лет, его осудили за домогательства к девочке Фото:

Осужденного за педофилию свердловского 85-летнего тренера по теннису Николая Ражева из-за плохого самочувствия перевели в больницу при СИЗО. Об этом URA.RU рассказала адвокат Юлия Бузуева.

«Вчера ходила к Николаю Александровичу, его перевели в больницу все-таки. У него скачет давление, от 180 до 105. В целом, он держится, крепится», — сказала Бузуева.

Николая Ражева осудили 2 октября. Он получил два года колонии строгого режима. Бузуева добавила, что Чкаловский районный суд признал явку с повинной Ражева — недопустимым доказательством. При этом сторона защиты пока не обжаловала приговор.

Уголовное дело против тренера возбудили в 2021 году. Ражева обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц.

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Осужденного за педофилию свердловского 85-летнего тренера по теннису Николая Ражева из-за плохого самочувствия перевели в больницу при СИЗО. Об этом URA.RU рассказала адвокат Юлия Бузуева. «Вчера ходила к Николаю Александровичу, его перевели в больницу все-таки. У него скачет давление, от 180 до 105. В целом, он держится, крепится», — сказала Бузуева. Николая Ражева осудили 2 октября. Он получил два года колонии строгого режима. Бузуева добавила, что Чкаловский районный суд признал явку с повинной Ражева — недопустимым доказательством. При этом сторона защиты пока не обжаловала приговор. Уголовное дело против тренера возбудили в 2021 году. Ражева обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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