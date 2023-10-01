Обвиненному в педофилии свердловскому тренеру вынесли приговор

Николай Ражев получил два года колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обвиненного в педофилии 85-летнего тренера Николая Ражева приговорили к двум годам колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Ражева приговорили к двум годам колонии строгого режима», — сказал журналист агентства. Заседание проходило в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Также с тренера взыскали 150 тысяч рублей в пользу потерпевших. Свою вину Ражев не признал.

Друг Николая Ражева перед началом заседания заявил, что не верит в обвинение. «Я знаю его пять лет. Он ни разу не опаздывал на тренировки. Он отличный специалист. В обвинение не верю, он не заслуживает этого», — сказал товарищ тренера. Он добавил, что знает девочку, которая обвиняет Ражева в педофилии. «Она бегала по школе и искала приключения. Вот и нашла. Она стала звездой школы, на нее обратили внимание. В тот момент ей было 11 лет, она не понимала последствий», — пояснил мужчина. Он считает, что ее родители должны понести наказание.

Уголовное дело против тренера по настольному теннису Ражева было возбуждено в 2021 году. Его обвинили в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. Школьница, которую тренер выгнал с тренировки за нарушение дисциплины, сказала родителям, что он трогал ее на глазах у остальных детей.

Сначала тренера поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Весной 2021-го его защита обращалась к президенту РФ Владимиру Путину и главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой прекратить уголовное преследование Ражева.

В сентябре 2023-го прокурор запросил семь лет колонии для Ражева. После этих слов тренеру стало плохо, его госпитализировали. 29 сентября закончились прения по его делу.