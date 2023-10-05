05 октября 2023

В УрФО увеличилось число бюджетных мест для студентов-медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медицинская маска, медперсонал, врач, медики
Врачей в УрФО станет больше Фото:

В медицинских колледжах Уральского федерального округа появились дополнительные бюджетные места. Увеличение контрольных цифр приема к 2024-2025 учебному году составит более 10%, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО.

«Все регионы УрФО выполнили поручение президента. Контрольные цифры приема на бюджет на 2024/25 учебный год увеличены. Это сделает профессию доступной для сотен выпускников школ», — отметил полпред президента в регионе Владимир Якушев.

Увеличение бюджетных мест позволит дополнительно принять 653 новых студентов — будущих медицинских сестер и фельдшеров. Работа ведется и по другим направлениям: обеспечение комфортных условий труда для медиков, строительство новых больниц и ремонт старых.

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В медицинских колледжах Уральского федерального округа появились дополнительные бюджетные места. Увеличение контрольных цифр приема к 2024-2025 учебному году составит более 10%, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО. «Все регионы УрФО выполнили поручение президента. Контрольные цифры приема на бюджет на 2024/25 учебный год увеличены. Это сделает профессию доступной для сотен выпускников школ», — отметил полпред президента в регионе Владимир Якушев. Увеличение бюджетных мест позволит дополнительно принять 653 новых студентов — будущих медицинских сестер и фельдшеров. Работа ведется и по другим направлениям: обеспечение комфортных условий труда для медиков, строительство новых больниц и ремонт старых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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