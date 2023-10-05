В УрФО увеличилось число бюджетных мест для студентов-медиков

В медицинских колледжах Уральского федерального округа появились дополнительные бюджетные места. Увеличение контрольных цифр приема к 2024-2025 учебному году составит более 10%, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО.
«Все регионы УрФО выполнили поручение президента. Контрольные цифры приема на бюджет на 2024/25 учебный год увеличены. Это сделает профессию доступной для сотен выпускников школ», — отметил полпред президента в регионе Владимир Якушев.
Увеличение бюджетных мест позволит дополнительно принять 653 новых студентов — будущих медицинских сестер и фельдшеров. Работа ведется и по другим направлениям: обеспечение комфортных условий труда для медиков, строительство новых больниц и ремонт старых.
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