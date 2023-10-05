05 октября 2023

Прокуратура помогла челябинцу получить жизненно важные лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцина от коронавируса. Гам-ковид-вак. Челябинск, медсестра, процедурный кабинет, вакцинация, холодильник для лекарств
После вмешательства прокуратуры жителю Аргаяша выдали положенные ему медикаменты Фото:

Житель Аргаяша получил жизненно важные для него препараты после вмешательства надзорных органов. Об этом сообщили URA.RU 6 октября в прокуратуре Челябинской области.

«Для постоянного применения в качестве медикаментозной терапии заявителю назначены жизненно необходимые препараты „Лакосамид“ и „Перампанел“. Однако сотрудники районной больницы в 2023 году подали в минздрав Челябинской области заявку на четыре упаковки „Лаксомида“ вместо необходимых 14, а на „Перампанел“ заявка вообще не направлялась. После прокурорской проверки и поданного представления заявитель обеспечен лекарствами в полном объеме», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Прокурором Аргаяшского района руководителю медучреждения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Виновный сотрудник больницы привлечен к дисциплинарной ответственности.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Аргаяша получил жизненно важные для него препараты после вмешательства надзорных органов. Об этом сообщили URA.RU 6 октября в прокуратуре Челябинской области. «Для постоянного применения в качестве медикаментозной терапии заявителю назначены жизненно необходимые препараты „Лакосамид“ и „Перампанел“. Однако сотрудники районной больницы в 2023 году подали в минздрав Челябинской области заявку на четыре упаковки „Лаксомида“ вместо необходимых 14, а на „Перампанел“ заявка вообще не направлялась. После прокурорской проверки и поданного представления заявитель обеспечен лекарствами в полном объеме», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Прокурором Аргаяшского района руководителю медучреждения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Виновный сотрудник больницы привлечен к дисциплинарной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...