Прокуратура помогла челябинцу получить жизненно важные лекарства

06 октября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

После вмешательства прокуратуры жителю Аргаяша выдали положенные ему медикаменты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Аргаяша получил жизненно важные для него препараты после вмешательства надзорных органов. Об этом сообщили URA.RU 6 октября в прокуратуре Челябинской области. «Для постоянного применения в качестве медикаментозной терапии заявителю назначены жизненно необходимые препараты „Лакосамид“ и „Перампанел“. Однако сотрудники районной больницы в 2023 году подали в минздрав Челябинской области заявку на четыре упаковки „Лаксомида“ вместо необходимых 14, а на „Перампанел“ заявка вообще не направлялась. После прокурорской проверки и поданного представления заявитель обеспечен лекарствами в полном объеме», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Прокурором Аргаяшского района руководителю медучреждения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Виновный сотрудник больницы привлечен к дисциплинарной ответственности.

Житель Аргаяша получил жизненно важные для него препараты после вмешательства надзорных органов. Об этом сообщили URA.RU 6 октября в прокуратуре Челябинской области. «Для постоянного применения в качестве медикаментозной терапии заявителю назначены жизненно необходимые препараты „Лакосамид“ и „Перампанел“. Однако сотрудники районной больницы в 2023 году подали в минздрав Челябинской области заявку на четыре упаковки „Лаксомида“ вместо необходимых 14, а на „Перампанел“ заявка вообще не направлялась. После прокурорской проверки и поданного представления заявитель обеспечен лекарствами в полном объеме», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Прокурором Аргаяшского района руководителю медучреждения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Виновный сотрудник больницы привлечен к дисциплинарной ответственности.