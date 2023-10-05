05 октября 2023

Бастрыкин отреагировал на драку с мигрантами в заповеднике ХМАО

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки с мигрантами в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки с мигрантами в ХМАО Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил управлению СКР по ХМАО возбудить уголовное дело из-за драки мигрантов в поселке Тундрино Сургутского района. Официальный telegram-канал ведомства сообщает, что в результате потасовки мигрантов и местных жителей пострадал государственный инспектор по охране памятника природы. Он получил сотрясение мозга.

«В поселке Тундрино между мигрантами и местными жителями произошла драка, в результате которой государственный инспектор по охране памятника природы получил сотрясение мозга. По данному факту следственными органами СКР по ХМАО проводится доследственная проверка. Глава ведомства поручил и. о. руководителя ведомства Мязину возбудить уголовное дело», — указано в публикации.

Руководство управления окружного Следкома обязано будет доложить Бастрыкину о ходе расследования. Результаты будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил управлению СКР по ХМАО возбудить уголовное дело из-за драки мигрантов в поселке Тундрино Сургутского района. Официальный telegram-канал ведомства сообщает, что в результате потасовки мигрантов и местных жителей пострадал государственный инспектор по охране памятника природы. Он получил сотрясение мозга. «В поселке Тундрино между мигрантами и местными жителями произошла драка, в результате которой государственный инспектор по охране памятника природы получил сотрясение мозга. По данному факту следственными органами СКР по ХМАО проводится доследственная проверка. Глава ведомства поручил и. о. руководителя ведомства Мязину возбудить уголовное дело», — указано в публикации. Руководство управления окружного Следкома обязано будет доложить Бастрыкину о ходе расследования. Результаты будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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