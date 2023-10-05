В ХМАО распродают вертолеты банкротной авиакомпании «СКОЛ». Представитель электронной торговой площадки сообщил агентству, что на аукцион выставлены четыре воздушных судна, которые находятся на полигоне в Сургуте.
«На аукцион выставлены четыре вертолета банкротной авиакомпании „СКОЛ“: два Ми-8 и пара Ми-26. Они находятся на полигоне в Сургуте», — сообщил представитель ЭТП.
Общая стоимость всех вертолетов на аукционе превышает 1,5 миллиарда: начальная цена Ми-8 — более 260 млн рублей, за Ми-26 просят 537 миллионов рублей. Заявки на торги от потенциальных покупателей принимаются до 3 ноября.
Ранее URA.RU писало, что суд запустил процедуру банкротства авиакомпании «Скол», одна из штаб-квартир которой находится в ХМАО. По решению арбитража имущество банкрота выставили на торги.
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