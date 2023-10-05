05 октября 2023

В ХМАО распродают вертолеты банкротной авиакомпании СКОЛ

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительное голосование на хантыйских стойбищах. Сургутский район , вертолет, переезд, ханты, ми 8, коренное население, скол, skol, кмнс
На аукционе продают четыре вертолета общей стоимостью более 1,5 млрд руб Фото:

В ХМАО распродают вертолеты банкротной авиакомпании «СКОЛ». Представитель электронной торговой площадки сообщил агентству, что на аукцион выставлены четыре воздушных судна, которые находятся на полигоне в Сургуте.

«На аукцион выставлены четыре вертолета банкротной авиакомпании „СКОЛ“: два Ми-8 и пара Ми-26. Они находятся на полигоне в Сургуте», — сообщил представитель ЭТП.

Общая стоимость всех вертолетов на аукционе превышает 1,5 миллиарда: начальная цена Ми-8 — более 260 млн рублей, за Ми-26 просят 537 миллионов рублей. Заявки на торги от потенциальных покупателей принимаются до 3 ноября.

Ранее URA.RU писало, что суд запустил процедуру банкротства авиакомпании «Скол», одна из штаб-квартир которой находится в ХМАО. По решению арбитража имущество банкрота выставили на торги.

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В ХМАО распродают вертолеты банкротной авиакомпании «СКОЛ». Представитель электронной торговой площадки сообщил агентству, что на аукцион выставлены четыре воздушных судна, которые находятся на полигоне в Сургуте. «На аукцион выставлены четыре вертолета банкротной авиакомпании „СКОЛ“: два Ми-8 и пара Ми-26. Они находятся на полигоне в Сургуте», — сообщил представитель ЭТП. Общая стоимость всех вертолетов на аукционе превышает 1,5 миллиарда: начальная цена Ми-8 — более 260 млн рублей, за Ми-26 просят 537 миллионов рублей. Заявки на торги от потенциальных покупателей принимаются до 3 ноября. Ранее URA.RU писало, что суд запустил процедуру банкротства авиакомпании «Скол», одна из штаб-квартир которой находится в ХМАО. По решению арбитража имущество банкрота выставили на торги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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