В ХМАО распродают вертолеты банкротной авиакомпании СКОЛ

06 октября 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

На аукционе продают четыре вертолета общей стоимостью более 1,5 млрд руб Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО распродают вертолеты банкротной авиакомпании «СКОЛ». Представитель электронной торговой площадки сообщил агентству, что на аукцион выставлены четыре воздушных судна, которые находятся на полигоне в Сургуте. «На аукцион выставлены четыре вертолета банкротной авиакомпании „СКОЛ“: два Ми-8 и пара Ми-26. Они находятся на полигоне в Сургуте», — сообщил представитель ЭТП. Общая стоимость всех вертолетов на аукционе превышает 1,5 миллиарда: начальная цена Ми-8 — более 260 млн рублей, за Ми-26 просят 537 миллионов рублей. Заявки на торги от потенциальных покупателей принимаются до 3 ноября. Ранее URA.RU писало, что суд запустил процедуру банкротства авиакомпании «Скол», одна из штаб-квартир которой находится в ХМАО. По решению арбитража имущество банкрота выставили на торги.

В ХМАО распродают вертолеты банкротной авиакомпании «СКОЛ». Представитель электронной торговой площадки сообщил агентству, что на аукцион выставлены четыре воздушных судна, которые находятся на полигоне в Сургуте. «На аукцион выставлены четыре вертолета банкротной авиакомпании „СКОЛ“: два Ми-8 и пара Ми-26. Они находятся на полигоне в Сургуте», — сообщил представитель ЭТП. Общая стоимость всех вертолетов на аукционе превышает 1,5 миллиарда: начальная цена Ми-8 — более 260 млн рублей, за Ми-26 просят 537 миллионов рублей. Заявки на торги от потенциальных покупателей принимаются до 3 ноября. Ранее URA.RU писало, что суд запустил процедуру банкротства авиакомпании «Скол», одна из штаб-квартир которой находится в ХМАО. По решению арбитража имущество банкрота выставили на торги.