Госкорпорация из ЯНАО банкротит авиакомпанию из ХМАО

В авиакомпании «Скол» запущена процедура банкротства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Арбитражный суд Калининградской области запустил процедуру банкротства авиакомпании «Скол», одна из штаб-квартир которой находится в ХМАО. Истцом является «Государственная транспортная лизинговая корпорация», зарегистрированная в ЯНАО. Информация об этом содержится на сайте Арбитражного суда Северо-западного округа.

«Признать обоснованными требования АО «Государственная транспортная лизинговая компания» к должнику в размере 295 244 198,55 руб. основного долга, 67 988 170,32 руб. неустойки. Ввести в отношении ООО «Авиакомпания «СКОЛ» процедуру банкротства — наблюдение», — указано в определении Арбитражного суда Калининградской области. Временным управляющим авиакомпании назначен член АУ «Созидание» — Алексей Белокопыт.

По данным СБИС-онлайн, счета авиакомпании заблокированы решением налоговой инспекции. Сам перевозчик включен в реестр недобросовестных поставщиков. Среди заказчиков «Скола» значатся нефтяные компании «Роснефть», «Транснефть», власти ХМАО и ряда других субъектов РФ. Узнать позицию топ-менеджмента авиакомпании не удалось. В приемной «Скола» корреспонденту URA.RU сообщили, что никого из руководителей нет на месте.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпании «Скол» запретили работать в зоне Евросоюза. Такое решение было принято из-за несоответствия международным стандартам безопасности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам