Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о ДТП в деревне Лямина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о смертельном ДТП в деревне Лямина, где 17-летний мигрант сбил семью с грудным младенцем. Мать и ребенок погибли. Видео опубликовал официальный telegram-канал СКР «Следком».

«Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом в Югре. Днем 5 октября 2023 года в деревне Лямина Сургутского района 17-летний гражданин иностранного государства, не имеющий права управления транспортными средствами, находясь за рулем легкового автомобиля, не справился с управлением и съехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов — семью из трех человек, в том числе малолетнего ребенка. В результате аварии женщина и ребенок скончались. Ход следствия и его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — указано в публикации.

Ведомство сообщает, что водитель покинул место ДТП, но впоследствии был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Погибшей девочке не исполнилось и двух месяцев. Издание «Югорский снегирь» со ссылкой на главу сельского поселения Алексея Дизера сообщает, что пострадавшая семья 16 лет пыталась завести ребенка. «Глава семейства, 35-летний Игорь, работал по вахтам. Его жена, 33-летняя Яна, трудилась в школе воспитателем. Супруги с рождения жили в деревне, здесь и поженились. Лет 16 ходили по врачам — Яна долго не могла забеременеть. Их дочь Матрона была очень долгожданным ребенком», — цитирует Дизера издание. Жители Лямино, по его словам, собирают деньги на похороны.

Ранее URA.RU писало о том, что младенец, которого сбил несовершеннолетний водитель в Лямино, скончался в больнице. Его мать также погибла, отец госпитализирован, врачи продолжают бороться за его жизнь.