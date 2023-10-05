05 октября 2023

Музыкальный коллектив SOPRANO Турецкого побывал в челябинском военном санатории. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сопрано. Челябинск
Концерт организовали для участников СВО и ветеранов вооруженных сил РФ Фото:

Группа SOPRANO Михаила Турецкого 6 октября провела выступление в Чебаркуле Челябинской области для бойцов СВО, находящихся там на реабилитации, и ветеранов. В концертном зале военного санатория не было свободных мест, передает корреспондент URA.RU.

«На концерт коллектива SOPRANO Турецкого пришло много участников СВО, ветеранов вооруженных сил России и членов из семей. Участницы группы выходят на сцену с патриотическими песнями о Родине и народными, роком и джазом», — сообщил корреспондент URA.RU.

О том, что концерт музыкального коллектива пройдет в Чебаркульском военном санатории (УралВО) 6 октября, сообщили в пресс-службе правительства. Мероприятие организовано при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Сопрано. Челябинск
Концерт прошел в концертом зале Чебаркульского военного госпиталя
Фото:
Сопрано. Челябинск
Присутствующие активно аплодировали и подпевали
Фото:

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Группа SOPRANO Михаила Турецкого 6 октября провела выступление в Чебаркуле Челябинской области для бойцов СВО, находящихся там на реабилитации, и ветеранов. В концертном зале военного санатория не было свободных мест, передает корреспондент URA.RU. «На концерт коллектива SOPRANO Турецкого пришло много участников СВО, ветеранов вооруженных сил России и членов из семей. Участницы группы выходят на сцену с патриотическими песнями о Родине и народными, роком и джазом», — сообщил корреспондент URA.RU. О том, что концерт музыкального коллектива пройдет в Чебаркульском военном санатории (УралВО) 6 октября, сообщили в пресс-службе правительства. Мероприятие организовано при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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