Музыкальный коллектив SOPRANO Турецкого побывал в челябинском военном санатории. Фото, видео

06 октября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Концерт организовали для участников СВО и ветеранов вооруженных сил РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Группа SOPRANO Михаила Турецкого 6 октября провела выступление в Чебаркуле Челябинской области для бойцов СВО, находящихся там на реабилитации, и ветеранов. В концертном зале военного санатория не было свободных мест, передает корреспондент URA.RU. «На концерт коллектива SOPRANO Турецкого пришло много участников СВО, ветеранов вооруженных сил России и членов из семей. Участницы группы выходят на сцену с патриотическими песнями о Родине и народными, роком и джазом», — сообщил корреспондент URA.RU. О том, что концерт музыкального коллектива пройдет в Чебаркульском военном санатории (УралВО) 6 октября, сообщили в пресс-службе правительства. Мероприятие организовано при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Концерт прошел в концертом зале Чебаркульского военного госпиталя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Присутствующие активно аплодировали и подпевали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа SOPRANO Михаила Турецкого 6 октября провела выступление в Чебаркуле Челябинской области для бойцов СВО, находящихся там на реабилитации, и ветеранов. В концертном зале военного санатория не было свободных мест, передает корреспондент URA.RU. «На концерт коллектива SOPRANO Турецкого пришло много участников СВО, ветеранов вооруженных сил России и членов из семей. Участницы группы выходят на сцену с патриотическими песнями о Родине и народными, роком и джазом», — сообщил корреспондент URA.RU. О том, что концерт музыкального коллектива пройдет в Чебаркульском военном санатории (УралВО) 6 октября, сообщили в пресс-службе правительства. Мероприятие организовано при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.