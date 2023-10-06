Вера Брежнева сообщила о разводе с Меладзе

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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, панель с Верой Брежневой, третий день. Москва, брежнева вера
Вера Брежнева сообщила о разводе с Константином Меладзе Фото:

Российская певица Вера Брежнева развелась со своим мужем, продюсером Константином Меладзе. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«<…> развод, трансформация, благодарность, музыка и голос…все это в моем мини-альбоме», — написала Вера Брежнева. Певица и ее супруг уехали из России после начала спецоперации на Украине. В своих соцсетях исполнительница анонсировала мини-альбом на украинском языке.

Слухи о романе продюсера Константина Меладзе с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Верой Брежневой начали ходить еще в начале нулевых. Тогда мужчина был женат. Спустя годы его супруга Яна призналась, что муж ей изменял с участницей музыкальной группы. Пара развелась в 2012 году, а в 2015 года общественность узнала о романе Веры Брежневой с Константином Меладзе. Певица Вера Брежнева покинула РФ с мужем в 2022 году. Позже стало известно, что она не вернется в Россию. Об этом заявила ее PR-менеджер Анастасия Драпеко.

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Российская певица Вера Брежнева развелась со своим мужем, продюсером Константином Меладзе. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «<…> развод, трансформация, благодарность, музыка и голос…все это в моем мини-альбоме», — написала Вера Брежнева. Певица и ее супруг уехали из России после начала спецоперации на Украине. В своих соцсетях исполнительница анонсировала мини-альбом на украинском языке. Слухи о романе продюсера Константина Меладзе с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Верой Брежневой начали ходить еще в начале нулевых. Тогда мужчина был женат. Спустя годы его супруга Яна призналась, что муж ей изменял с участницей музыкальной группы. Пара развелась в 2012 году, а в 2015 года общественность узнала о романе Веры Брежневой с Константином Меладзе. Певица Вера Брежнева покинула РФ с мужем в 2022 году. Позже стало известно, что она не вернется в Россию. Об этом заявила ее PR-менеджер Анастасия Драпеко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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