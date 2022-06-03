Вера Брежнева не вернется в Россию

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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, панель с Верой Брежневой, третий день. Москва, брежнева вера
PR-директор Веры Брежневой прекратила с ней работу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не вернется в Россию. Об этом сообщила экс-PR-менеджер артистки Анастасия Драпеко.

«Нет, не работаю [с Верой Брежневой]. Брежневой больше нет [в России], она сюда не вернется», — сказала Драпеко, передает ее слова NEWS.ru. Также она рассказала, что ее дальнейшая работа с Брежневой завершена.

Ранее сообщалось, что Брежнева покинула Россию, она уехала волонтером в Польшу и забрала с собой младшую дочь. Отъезд певицы связывают с событиями на Украине, где сейчас проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. Ее целями президент Владимир Путин определил защиту жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Среди эмигрантов оказалась народная артистка России Чулпан Хаматова, артист Валерий Леонтьев и другие. На фоне этих событий депутат Госдумы Андрей Красов выступил с инициативой не пускать обратно звезд, покинувших Россию.

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Певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не вернется в Россию. Об этом сообщила экс-PR-менеджер артистки Анастасия Драпеко. «Нет, не работаю [с Верой Брежневой]. Брежневой больше нет [в России], она сюда не вернется», — сказала Драпеко, передает ее слова NEWS.ru. Также она рассказала, что ее дальнейшая работа с Брежневой завершена. Ранее сообщалось, что Брежнева покинула Россию, она уехала волонтером в Польшу и забрала с собой младшую дочь. Отъезд певицы связывают с событиями на Украине, где сейчас проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. Ее целями президент Владимир Путин определил защиту жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Среди эмигрантов оказалась народная артистка России Чулпан Хаматова, артист Валерий Леонтьев и другие. На фоне этих событий депутат Госдумы Андрей Красов выступил с инициативой не пускать обратно звезд, покинувших Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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