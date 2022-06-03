Вера Брежнева не вернется в Россию

03 июня 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

PR-директор Веры Брежневой прекратила с ней работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не вернется в Россию. Об этом сообщила экс-PR-менеджер артистки Анастасия Драпеко. «Нет, не работаю [с Верой Брежневой]. Брежневой больше нет [в России], она сюда не вернется», — сказала Драпеко, передает ее слова NEWS.ru. Также она рассказала, что ее дальнейшая работа с Брежневой завершена. Ранее сообщалось, что Брежнева покинула Россию, она уехала волонтером в Польшу и забрала с собой младшую дочь. Отъезд певицы связывают с событиями на Украине, где сейчас проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. Ее целями президент Владимир Путин определил защиту жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Среди эмигрантов оказалась народная артистка России Чулпан Хаматова, артист Валерий Леонтьев и другие. На фоне этих событий депутат Госдумы Андрей Красов выступил с инициативой не пускать обратно звезд, покинувших Россию. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не вернется в Россию. Об этом сообщила экс-PR-менеджер артистки Анастасия Драпеко. «Нет, не работаю [с Верой Брежневой]. Брежневой больше нет [в России], она сюда не вернется», — сказала Драпеко, передает ее слова NEWS.ru. Также она рассказала, что ее дальнейшая работа с Брежневой завершена. Ранее сообщалось, что Брежнева покинула Россию, она уехала волонтером в Польшу и забрала с собой младшую дочь. Отъезд певицы связывают с событиями на Украине, где сейчас проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. Ее целями президент Владимир Путин определил защиту жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Среди эмигрантов оказалась народная артистка России Чулпан Хаматова, артист Валерий Леонтьев и другие. На фоне этих событий депутат Госдумы Андрей Красов выступил с инициативой не пускать обратно звезд, покинувших Россию.