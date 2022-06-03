Певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не вернется в Россию. Об этом сообщила экс-PR-менеджер артистки Анастасия Драпеко.
«Нет, не работаю [с Верой Брежневой]. Брежневой больше нет [в России], она сюда не вернется», — сказала Драпеко, передает ее слова NEWS.ru. Также она рассказала, что ее дальнейшая работа с Брежневой завершена.
Ранее сообщалось, что Брежнева покинула Россию, она уехала волонтером в Польшу и забрала с собой младшую дочь. Отъезд певицы связывают с событиями на Украине, где сейчас проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. Ее целями президент Владимир Путин определил защиту жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Среди эмигрантов оказалась народная артистка России Чулпан Хаматова, артист Валерий Леонтьев и другие. На фоне этих событий депутат Госдумы Андрей Красов выступил с инициативой не пускать обратно звезд, покинувших Россию.
Певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева не вернется в Россию. Об этом сообщила экс-PR-менеджер артистки Анастасия Драпеко. «Нет, не работаю [с Верой Брежневой]. Брежневой больше нет [в России], она сюда не вернется», — сказала Драпеко, передает ее слова NEWS.ru. Также она рассказала, что ее дальнейшая работа с Брежневой завершена. Ранее сообщалось, что Брежнева покинула Россию, она уехала волонтером в Польшу и забрала с собой младшую дочь. Отъезд певицы связывают с событиями на Украине, где сейчас проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. Ее целями президент Владимир Путин определил защиту жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева. Среди эмигрантов оказалась народная артистка России Чулпан Хаматова, артист Валерий Леонтьев и другие. На фоне этих событий депутат Госдумы Андрей Красов выступил с инициативой не пускать обратно звезд, покинувших Россию.