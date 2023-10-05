05 октября 2023

В Перми бывшие силовики рассказали школьникам о борьбе с фашистами на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, росгвардия, курсант пви
Ветераны Росгвардии затронули тему Великой Отечественной войны Фото:

В Перми ветераны Росгвардии провели урок мужества для школьников гимназии №11 имени Дягилева. Темой, на которую общались бывшие силовики с учащимися, стала Великая Отечественная война. Школьники узнали о том, как Красная армия освобождала Украину от немецко-фашистких захватчиков, говорится на сайте Управления Росгвардии по Пермскому краю.

«В беседах со старшеклассниками ветераны ярко и увлекательно рассказывали о победоносных операциях Красной армии 1943 года в ходе освобождения Донбасса, Киева и в целом всей Украины от фашистских захватчиков. Особый интерес у гимназистов вызвали рассказы о героическом участии пермяков в сражениях Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении ведомства.

Участие в уроке мужества принял в том числе глава краевого совета ветеранов Росгвардии, полковник милиции в отставке, участник двух чеченских кампаний, кавалер ордена Мужества, двух медалей «За отвагу», медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней Александр Захаров. Встреча проводилась по инициативе Ленинского районного совета ветеранов Перми. URA.RU писало также, что урок мужества Захаров проводил в Пермском хореографическом училище. Подобные встречи, на которые приглашают военных, проходят в российских школа постоянно.

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В Перми ветераны Росгвардии провели урок мужества для школьников гимназии №11 имени Дягилева. Темой, на которую общались бывшие силовики с учащимися, стала Великая Отечественная война. Школьники узнали о том, как Красная армия освобождала Украину от немецко-фашистких захватчиков, говорится на сайте Управления Росгвардии по Пермскому краю. «В беседах со старшеклассниками ветераны ярко и увлекательно рассказывали о победоносных операциях Красной армии 1943 года в ходе освобождения Донбасса, Киева и в целом всей Украины от фашистских захватчиков. Особый интерес у гимназистов вызвали рассказы о героическом участии пермяков в сражениях Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении ведомства. Участие в уроке мужества принял в том числе глава краевого совета ветеранов Росгвардии, полковник милиции в отставке, участник двух чеченских кампаний, кавалер ордена Мужества, двух медалей «За отвагу», медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней Александр Захаров. Встреча проводилась по инициативе Ленинского районного совета ветеранов Перми. URA.RU писало также, что урок мужества Захаров проводил в Пермском хореографическом училище. Подобные встречи, на которые приглашают военных, проходят в российских школа постоянно.
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