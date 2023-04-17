В Перми ветеран Росгвардии провел урок мужества для молодых балерин. Фото

18 апреля 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

В хореографическом училище девушки познают не только искусство танца Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В пермском хореографическом училище для молодых балерин провели урок, на котором рассказали о работе Росгвардии в ходе различных локальных конфликтов. Урок мужества для аудитории, которую в подавляющем большинстве составили девочки, провел председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Пермскому краю Александр Захаров, говорится на сайте ведомства. «Офицер в отставке рассказал учащимся о борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны, об участии войск правопорядка в разрешении локальных конфликтов в России и государствах бывшего СССР на рубеже веков», — указано в сообщении. Судя по фото, в классе присутствовали два мальчика. Уроки мужества, на которые приглашают военных, проходят в российских школа постоянно. Так, в Екатеринбурге в марте занятие в школе провели военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа. Они рассказали о подвигах советских и российских военных железнодорожников в военное и мирное время. Александр Захаров рассказывает о подвигах Росгвардии в хореографическом училище Сайт управления Росгвардии по Пермскому краю

В пермском хореографическом училище для молодых балерин провели урок, на котором рассказали о работе Росгвардии в ходе различных локальных конфликтов. Урок мужества для аудитории, которую в подавляющем большинстве составили девочки, провел председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Пермскому краю Александр Захаров, говорится на сайте ведомства. «Офицер в отставке рассказал учащимся о борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны, об участии войск правопорядка в разрешении локальных конфликтов в России и государствах бывшего СССР на рубеже веков», — указано в сообщении. Судя по фото, в классе присутствовали два мальчика. Уроки мужества, на которые приглашают военных, проходят в российских школа постоянно. Так, в Екатеринбурге в марте занятие в школе провели военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа. Они рассказали о подвигах советских и российских военных железнодорожников в военное и мирное время.