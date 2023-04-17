17 апреля 2023

В Перми ветеран Росгвардии провел урок мужества для молодых балерин. Фото

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В хореографическом училище девушки познают не только искусство танца
В хореографическом училище девушки познают не только искусство танца Фото:

В пермском хореографическом училище для молодых балерин провели урок, на котором рассказали о работе Росгвардии в ходе различных локальных конфликтов. Урок мужества для аудитории, которую в подавляющем большинстве составили девочки, провел председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Пермскому краю Александр Захаров, говорится на сайте ведомства.

«Офицер в отставке рассказал учащимся о борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны, об участии войск правопорядка в разрешении локальных конфликтов в России и государствах бывшего СССР на рубеже веков», — указано в сообщении. Судя по фото, в классе присутствовали два мальчика.

Уроки мужества, на которые приглашают военных, проходят в российских школа постоянно. Так, в Екатеринбурге в марте занятие в школе провели военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа. Они рассказали о подвигах советских и российских военных железнодорожников в военное и мирное время.

Александр Захаров рассказывает о подвигах Росгвардии в хореографическом училище
Александр Захаров рассказывает о подвигах Росгвардии в хореографическом училище

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В пермском хореографическом училище для молодых балерин провели урок, на котором рассказали о работе Росгвардии в ходе различных локальных конфликтов. Урок мужества для аудитории, которую в подавляющем большинстве составили девочки, провел председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Пермскому краю Александр Захаров, говорится на сайте ведомства. «Офицер в отставке рассказал учащимся о борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны, об участии войск правопорядка в разрешении локальных конфликтов в России и государствах бывшего СССР на рубеже веков», — указано в сообщении. Судя по фото, в классе присутствовали два мальчика. Уроки мужества, на которые приглашают военных, проходят в российских школа постоянно. Так, в Екатеринбурге в марте занятие в школе провели военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа. Они рассказали о подвигах советских и российских военных железнодорожников в военное и мирное время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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