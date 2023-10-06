Председатель Союза журналистов Пермского края уходит с поста

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло отставка
На место председателя была предложена кандидатура Максима Пасютина Фото:

Председатель союза журналистов Пермского края Игорь Лобанов покидает свою должность. Причиной ухода стала большая занятость, рассказал URA.RU председатель.

«Я покидаю должность председателя Пермского краевого отделения союза журналистов. Планирую сосредоточиться на работе в Пермском НОЦ „Рациональное недропользование“», — рассказал председатель. В научно-образовательном центре Лобанов занимает должность замдиректора и курирует информационную политику учреждения.

Как сообщает краевая газета «Звезда», правление союза журналистов рассмотрело заявление Лобанова о сложении полномочий сегодня 6 октября. На свое место председатель предложил возглавляющего региональное отделение РБК Максима Пасютина. Председателя назначат делегаты в ходе отчетно-выборной конференции, которая состоится 3 ноября.

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Председатель союза журналистов Пермского края Игорь Лобанов покидает свою должность. Причиной ухода стала большая занятость, рассказал URA.RU председатель. «Я покидаю должность председателя Пермского краевого отделения союза журналистов. Планирую сосредоточиться на работе в Пермском НОЦ „Рациональное недропользование“», — рассказал председатель. В научно-образовательном центре Лобанов занимает должность замдиректора и курирует информационную политику учреждения. Как сообщает краевая газета «Звезда», правление союза журналистов рассмотрело заявление Лобанова о сложении полномочий сегодня 6 октября. На свое место председатель предложил возглавляющего региональное отделение РБК Максима Пасютина. Председателя назначат делегаты в ходе отчетно-выборной конференции, которая состоится 3 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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