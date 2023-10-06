Челябинская ФСБ предотвратила вывоз леса из региона на 140 млн рублей

Задержанные ФСБ «черные лесорубы» получили наказание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области в 2023 году предотвратили незаконный вывоз леса из региона на сумму 140 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, на основании представленных результатов оперативно-розыскной деятельности по фактам контрабанды, уничтожения лесных насаждений и должностных преступлений следственными подразделениями региональных управлений СКР, ГУ МВД и таможни возбуждены уголовные дела.

«В 2023 году в результате декриминализации лесной отрасли вскрыты вертикально интегрированные преступные схемы при осуществлении лесозаготовительных и лесоперерабатывающих работ на территории региона. Общая сумма выявленного ущерба составила 37,4 млн рублей, предотвращенного — около 140 млн рублей, возмещенного — 3,5 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что сейчас в отношении четырех лиц возбуждены и расследуются уголовные дела по факту незаконной вырубки леса, контрабанды и служебного подлога. Трое незаконных лесорубов уже отбывают наказание.

«УФСБ на постоянной основе осуществляется охрана и защита экологических прав граждан, а также иных субъектов права, обеспечение экологической безопасности страны. Работа на данном направлении является важным элементом в системе защиты государства от указанных преступлений», — подытожили в пресс-службе ведомства.