Челябинская ФСБ предотвратила вывоз леса из региона на 140 млн рублей

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, арест, решетка, закрытое лицо, камуфляжная одежда
Задержанные ФСБ «черные лесорубы» получили наказание Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области в 2023 году предотвратили незаконный вывоз леса из региона на сумму 140 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, на основании представленных результатов оперативно-розыскной деятельности по фактам контрабанды, уничтожения лесных насаждений и должностных преступлений следственными подразделениями региональных управлений СКР, ГУ МВД и таможни возбуждены уголовные дела.

«В 2023 году в результате декриминализации лесной отрасли вскрыты вертикально интегрированные преступные схемы при осуществлении лесозаготовительных и лесоперерабатывающих работ на территории региона. Общая сумма выявленного ущерба составила 37,4 млн рублей, предотвращенного — около 140 млн рублей, возмещенного — 3,5 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что сейчас в отношении четырех лиц возбуждены и расследуются уголовные дела по факту незаконной вырубки леса, контрабанды и служебного подлога. Трое незаконных лесорубов уже отбывают наказание.

«УФСБ на постоянной основе осуществляется охрана и защита экологических прав граждан, а также иных субъектов права, обеспечение экологической безопасности страны. Работа на данном направлении является важным элементом в системе защиты государства от указанных преступлений», — подытожили в пресс-службе ведомства.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области в 2023 году предотвратили незаконный вывоз леса из региона на сумму 140 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, на основании представленных результатов оперативно-розыскной деятельности по фактам контрабанды, уничтожения лесных насаждений и должностных преступлений следственными подразделениями региональных управлений СКР, ГУ МВД и таможни возбуждены уголовные дела. «В 2023 году в результате декриминализации лесной отрасли вскрыты вертикально интегрированные преступные схемы при осуществлении лесозаготовительных и лесоперерабатывающих работ на территории региона. Общая сумма выявленного ущерба составила 37,4 млн рублей, предотвращенного — около 140 млн рублей, возмещенного — 3,5 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что сейчас в отношении четырех лиц возбуждены и расследуются уголовные дела по факту незаконной вырубки леса, контрабанды и служебного подлога. Трое незаконных лесорубов уже отбывают наказание. «УФСБ на постоянной основе осуществляется охрана и защита экологических прав граждан, а также иных субъектов права, обеспечение экологической безопасности страны. Работа на данном направлении является важным элементом в системе защиты государства от указанных преступлений», — подытожили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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