В Ленинском районе Челябинска приостановят работу трамваев

06 октября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Движение трамваев №18 и №22 изменится с 8 по 16 октября из-за ремонта путей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ленинском районе Челябинска на девять дней закроют движение трамваев из-за ремонта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского электрического транспорта. «Закрывается движение трамваев в Ленинском районе с 23:00 8 октября до 5:00 16 октября. Причина закрытия — ремонт трамвайных путей в кольце улицы Харлова», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Движение трамвая №18 пройдет по маршруту ЧМК — улица Горького — ЧТЗ. Трамвай №22 проследует по улице Чичерина — Кирова — улице Карла Маркса — ЧТЗ. Дополнительно по улице Дзержинского между остановками «ТРК „Автора“» и «ЗЭМ» по северному пути пустят движение трамвая-челнока с 6:00 до 22:30.

В Ленинском районе Челябинска на девять дней закроют движение трамваев из-за ремонта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского электрического транспорта. «Закрывается движение трамваев в Ленинском районе с 23:00 8 октября до 5:00 16 октября. Причина закрытия — ремонт трамвайных путей в кольце улицы Харлова», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Движение трамвая №18 пройдет по маршруту ЧМК — улица Горького — ЧТЗ. Трамвай №22 проследует по улице Чичерина — Кирова — улице Карла Маркса — ЧТЗ. Дополнительно по улице Дзержинского между остановками «ТРК „Автора“» и «ЗЭМ» по северному пути пустят движение трамвая-челнока с 6:00 до 22:30.