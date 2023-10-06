В Ленинском районе Челябинска приостановят работу трамваев

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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, общественный транспорт, трамвайное депо, электротранспорт, городской электротранспорт, новый трамвай
Движение трамваев №18 и №22 изменится с 8 по 16 октября из-за ремонта путей Фото:

В Ленинском районе Челябинска на девять дней закроют движение трамваев из-за ремонта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского электрического транспорта.

«Закрывается движение трамваев в Ленинском районе с 23:00 8 октября до 5:00 16 октября. Причина закрытия — ремонт трамвайных путей в кольце улицы Харлова», — уточнили URA.RU в пресс-службе.

Движение трамвая №18 пройдет по маршруту ЧМК — улица Горького — ЧТЗ. Трамвай №22 проследует по улице Чичерина — Кирова — улице Карла Маркса — ЧТЗ. Дополнительно по улице Дзержинского между остановками «ТРК „Автора“» и «ЗЭМ» по северному пути пустят движение трамвая-челнока с 6:00 до 22:30.

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В Ленинском районе Челябинска на девять дней закроют движение трамваев из-за ремонта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского электрического транспорта. «Закрывается движение трамваев в Ленинском районе с 23:00 8 октября до 5:00 16 октября. Причина закрытия — ремонт трамвайных путей в кольце улицы Харлова», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Движение трамвая №18 пройдет по маршруту ЧМК — улица Горького — ЧТЗ. Трамвай №22 проследует по улице Чичерина — Кирова — улице Карла Маркса — ЧТЗ. Дополнительно по улице Дзержинского между остановками «ТРК „Автора“» и «ЗЭМ» по северному пути пустят движение трамвая-челнока с 6:00 до 22:30.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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